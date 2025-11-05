“다리 너무 예뻐” 각선미로 러브콜 쇄도 모델, 알고보니…

중국의 한 30대 남성이 여자보다 더 예쁜 ‘늘씬한 각선미’로 의류 모델로 활동하며 화제가 됐다. 외신은 그가 레깅스·스타킹 브랜드들의 러브콜을 한 몸에 받고 있다며, 아내가 질투할 정도라고 전했다.
4일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후베이성 우한 출신의 쉬(徐) 씨(31)는 키 177㎝, 몸무게 60㎏으로, 최근 ‘여성보다 더 예쁜 다리’를 가졌다는 평가를 받으며 SNS에서 인기를 끌고 있다.
그는 더우인(抖音·중국판 틱톡) 계정에 약 1만5000명의 팔로워를 보유하고 있으며, 짧은 치마나 여성 의류를 입고 자신의 다리를 강조한 영상과 사진을 올린다. 때로는 가발을 쓰고 춤을 추는 모습으로 등장하기도 한다.
이 계정은 쉬 씨와 그의 아내가 공동으로 운영한다. 아내는 그의 활동을 전폭적으로 지지하며 “평소에도 남편의 다리가 부럽다”고 말할 정도로 긍정적인 반응을 보이고 있다.
쉬 씨는 “내 다리로 돈을 벌 줄은 상상도 못 했다”며 “어린 시절부터 마른 체형이라 다리가 예쁘다는 말을 자주 들었지만, 그땐 놀림처럼 느껴졌다”고 회상했다.
일부 누리꾼들이 “다리를 늘리는 필터를 쓴 것 아니냐”는 의혹을 제기하는 것에 대해서는 “필터를 쓴 적도 없고 특별한 다리 운동도 하지 않았다. 이 다리는 어머니로부터 물려받은 유전 덕분”이라면서 “다리 라인을 예쁘게 만드는 비결을 묻는 사람이 많지만, 사실 나도 잘 모르겠다”고 했다.
그가 모델로 나서게 된 계기는 우연이었다. 과거 광고회사에서 3D 디자이너로 일하던 그는 회사가 스타킹 브랜드 광고를 맡자, 상사로부터 “모델 비용을 아끼자”며 직접 촬영에 참여해달라는 부탁을 받았다. 결과물은 기대 이상이었다. 광고 의뢰인조차 남성 모델의 다리라는 사실을 알아채지 못했을 정도였다.
이후 회사가 파산하면서 쉬 씨는 집에서 아이를 돌보며 SNS 활동에 전념하기 시작했다. 그의 계정은 빠르게 인기를 얻었고, 수많은 레깅스·스타킹·바지 브랜드가 협업을 제안했다. 다만그는 구체적인 수익 규모는 공개하지 않았다.
일부 여성복 브랜드에서도 그에게 모델 제안을 했지만, 쉬 씨는 “상체가 넓고 키가 커서 여성복 핏이 잘 맞지 않는다”고 말했다. 그는 “앞으로는 옷 자체를 잘 보여주는 데 집중할 계획”이라며 “시간과 에너지가 한정돼 있어 라이브 방송으로 관심을 끌 생각은 없다”고 밝혔다.
