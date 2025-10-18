인천행 中여객기, 수하물 보조배터리 화재로 상하이 비상착륙

중국 항저우에서 인천으로 향하던 중국국제항공(에어차이나) 여객기가 기내 수화물 화재로 상하이에 비상 착륙했다.
18일(현지 시간) 중국국제항공은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 이날 오전 9시 47분 항저우 샤오산국제공항을 이륙해 인천국제공항으로 가던 CA139편 여객기의 기내 수화물 칸에서 리튬배터리가 자연 발화했다고 밝혔다.
당시 상황이 담긴 영상이 SNS에 확산했다. 영상을 보면 기내 수하물 선반에서 불길이 치솟자 승객들이 비명을 지르는 모습이다. 승무원들은 신속히 진화에 나섰다.
이 여객기는 오전 11시 5분경 상하이 푸동국제공항에 비상 착륙했다.
항공사 측이 대체 항공기를 투입함에 따라 해당 항공편은 오후 3시 3분경 상하이에서 출발해 오후 5시 34분경 인천공항에 도착했다.
항공사 측은 “승무원은 절차에 따라 즉시 상황을 처리했다”며 “인명 피해는 없다”고 설명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
