‘로제 제외’ 비판받은 엘르 UK, 정호연으로 표지 장식

‘로제 편집 논란’으로 인종차별 비판에 휩싸였던 패션 매거진 엘르(ELLE) UK가 배우 정호연을 11월호 표지모델로 내세웠다.
논란의 여파 속에서 한국 배우를 전면에 내세운 결정에 관심이 집중되고 있다.
● ‘로제 제외 논란’ 이후 첫 커버…정호연으로 분위기 전환
15일(현지시간) 엘르 UK는 공식 SNS를 통해 “배우 정호연이 11월호 표지를 장식했다”고 밝혔다.
잡지 측은 정호연을 “넷플릭스 오징어게임으로 세계적인 명성을 얻은 배우이자, 패션계에서도 가장 주목받는 인물 중 하나”라고 소개했다.
화보는 지난 5월 프랑스 남부에서 촬영됐으며, 정호연은 카리스마와 세련미를 동시에 드러냈다.
● 왜 ‘정호연’인가…인종차별 논란 진화 포석?
엘르 UK는 지난 9월 ‘로제 편집 논란’으로 거센 비판을 받은 바 있다.
당시 파리 패션위크 생로랑 쇼 현장에서 촬영된 단체 사진을 SNS에 게재하면서, 생로랑의 글로벌 앰버서더 로제만 프레임 밖으로 편집한 사진을 게시한 것이다.
글로벌 팬들은 즉각 “동양인을 의도적으로 배제했다”며 항의했고, SNS에는 ‘#ApologizeToRose’ 해시태그 운동이 확산됐다.
엘르 UK는 “사진 크기 조정 과정에서 생긴 실수였다”고 해명했으나, 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않았다. 국 잡지 측은 원본 이미지를 복원하고 공식 사과문을 게재했다.
이후 불과 한 달 만에 공개된 정호연의 커버는 자연스레 ‘논란 수습’ 시도로 해석됐다.
일각에서는 “아시아계 모델을 전면에 내세운 건 인종차별 논란을 의식한 행보”라고 분석했지만, 패션 업계에서는 “화보는 이미 5월에 촬영된 만큼 시기적 우연일 가능성이 높다”고 선을 그었다.
● ‘오징어게임’의 스타, 글로벌 패션계 중심으로
정호연은 모델 경연 프로그램 도전! 슈퍼모델 코리아 4 출신으로, 2020년 배우로 전향했다. 데뷔작 오징어게임으로 세계적인 인기를 얻으며 에미상 후보에 오르는 등 한국 배우 최초의 기록을 세웠다.
이후 루이비통, 샤넬, 아르마니 등 글로벌 브랜드 캠페인에 잇달아 참여하며 ‘차세대 패션 아이콘’으로 자리매김했다.
이 때문에 패션계에서는 엘르 UK의 정호연 커버는 동양계 모델이 중심에 섰다는 점에서 단순한 표지 이상의 상징성을 지닌다는 평가도 나온다.
