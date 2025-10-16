스웨덴 외교장관 “북한 러시아 파병, 심각하게 받아들여”

“북한이 우크라이나 전쟁에 군대를 파병은 중대한 국제법 위반 사항이다. 스웨덴은 이를 매우 심각하게 받아들이고 있다.”
스웨덴 왕위 서열 계승 1위인 빅토리아 왕세녀 부부와 함께 한국을 방문한 마리아 말메르 스테네르가르드 스웨덴 외교장관(44)은 16일 서울 중구 주한스웨덴대사관에서 가진 동아일보와의 인터뷰에서 북한의 러시아 파병에 대해 이 같이 우려를 밝혔다. 빅토리아 왕세녀 방한은 10년 만에 한국 정부 초청으로 이뤄졌고, 경제·기술·환경 등의 분야에서의 양국 협력 방안을 강화하려는 취지다.
스테네르가르드 장관은 “(북한의 러시아 파병은) 한국과 유럽이 안보 측면에서 얼마나 상호 긴밀히 연계돼 있는지를 보여준다”며 “한국을 비롯한 인도·태평양 지역 파트너국(IP4, 한국·일본·뉴질랜드·호주)과 북대서양조약기구(NATO·나토) 간 협력은 점차 더 중요해지고 있다”고 밝혔다. 이어 “중국도 우크라이나 전쟁에서 러시아에 대한 조력국 중 하나라는 점이 크게 우려스럽다”라고 덧붙였다. 북한, 러시아, 중국이 우크라이나 전쟁을 계기로 협력 수위를 높이면서 한국 등 아시아 국가와 유럽 국가 간 안보 협력 필요성이 높아지고 있다는 점을 강조한 것이다.
스웨덴은 지난해 3월 210년간 지켜온 중립국 원칙을 버리고 집단 안보체제인 나토에 32번째 회원국으로 가입했다. 스테네르가르드 장관은 “1990년대만 하더라도 전쟁을 예상할 수 없었는데, 러시아의 우크라이나 침공으로 안보 위협을 현실로 느끼게 다”며 “나토 가입은 광범위한 국민적 지지를 얻어 이뤄졌다”라고 설명했다. 이어 “옳고 그름 사이에서 중립은 해법이 될 수 없다고 판단한 것”이라고 덧붙였다.
스웨덴은 2030년까지 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 3.5% 수준으로 늘린다는 방침을 올해 초 확정했다. 또 방위산업 강국으로서 그리펜 전투기와 잠수함 등 첨단 무기를 바탕으로 해양 및 방공 분야에서 나토 역량 강화에 기여한다는 방침이다.
그는 한국과의 경제 협력과 관련해 “첨단기술 분야에서 스웨덴이 한국으로부터 배울 것이 많다”며 핵심 협력 분야로 인공지능(AI) 기술과 반도체 분야를 꼽았다. 특히 스테네르가르드 장관은 최근 전계적으로 관심이 모아지는 반도체 공급망과 관련해 “안보적 맥락에서 다뤄져야 한다”며 “반도체를 포함해 첨단기술 제품을 만드는 데 필요한 핵심 광물과 공급망을 다변화하는 것도 함께 고민해야할 중요한 과제”라고 했다.
