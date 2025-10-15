트럼프 “하마스, 무장해제 안하면 폭력적으로 해제시킬 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지 시간) 팔레스타인 무장정파 하마스를 향해 “무장을 해제하지 않으면 우리가 해제시킬 것”이라고 밝혔다. 하마스 무장 해제, 이스라엘군 완전 철군 등 가자지구 평화를 위한 2단계 합의가 난항을 겪자 칼을 빼들고 나선 것이다.
그는 전날 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간 평화 합의문에 서명하는 등 전쟁 종식을 위해 고군분투하고 있다. 이스라엘과 하마스가 서로 억류하고 있던 인진들을 석방하는 등 1단계 휴전 합의안은 이행된 상태다.
AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과 만난 자리에서 취재진과의 질의응답 과정에서 “만약 그들이 (스스로) 무장을 해제하지 않으면 우리가 하겠다. 오래 걸리지 않을 것이며 아마 폭력적일 것”이라고 강조했다.
트럼프 대통령은 또 하마스가 인질 시신 28구를 돌려주기로 했지만, 현재까지 인도된 시신은 4구뿐인 점도 지적했다. 그는 트루스소셜을 통해 “(생존 인질 송환으로) 큰 짐은 덜었지만, 아직 끝난 게 아니다”며 “약속한 대로 시신들을 돌려받지 못했다”고 지적했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0