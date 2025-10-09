‘AI 거품론’ 우려에도 S&P·나스닥 최고치 마감

미국 뉴욕증시 주요 지수가 임시예산안을 둘러싼 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운)와 ‘인공지능(AI) 거품론’ 우려에도 8일(현지시간) 상승하면서 사상 최고치로 마감했다.
연일 고공행진 중인 국제 금값도 온스당 4000달러 선에 안착하며 사상 최고치 기록을 이어갔다.
이날 뉴욕증시에서 S&P 500 지수는 전장보다 39.13포인트(0.58%) 오른 6,753.72에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 255.02포인트(1.12%) 오른 23,043.38에 각각 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1.20포인트(0.00%) 내린 46,601.78에 장을 마쳤다.
이날 상승으로 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.
시총 1위인 엔비디아가 이날 2.2% 오르며 지수 상승을 이끌었다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 한 방송사 인터뷰에서 지난 6개월 동안 컴퓨팅 수요가 급격히 증가했다고 밝혀 시장의 ‘AI 낙관론’을 부각했다. 그는 “AI 모델이 단순한 질문 응답을 넘어 복잡한 추론을 수행하는 단계로 발전하면서 올해, 특히 지난 6개월 동안 컴퓨팅 수요가 급격히 증가했다”라고 말했다.
엔비디아의 최신 AI 칩 ‘블랙웰’ 시리즈에 대해서도 “블랙웰에 대한 수요는 정말, 정말 높다”며 “우리는 새로운 인프라 확충의 시작점, 즉 새로운 산업혁명의 출발점에 서 있다”고 강조했다.
수익성이 기대에 미치지 않는다는 관측에 전날 2% 넘게 하락한 클라우드 인프라 업체 오라클은 황 CEO 언급에 이날 1.54% 반등했다. 앞서 월가 일각에서는 글로벌 기업들이 AI에 천문학적인 자금을 투자하면서도 이와 관련한 구체적인 수익 창출 방안을 제시하지 않고 있다며 이른바 ‘AI 거품론’을 제기했다.
8일간 이어진 미 연방정부 셧다운도 젠슨 황의 ‘AI 낙관론’을 잠재우지 못했다. 미국 상원은 이날 공화당과 민주당이 각각 발의한 임시예산안을 본회의에 상정했으나 두 예산안 모두 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 무력화하며 가결하는 데 필요한 60표를 확보하지 못했다.
한편 AI 관련주를 중심으로 한 증시 랠리 지속에도 불구하고 안전자산 선호 심리가 동시에 이어지면서 국제 금값이 연일 최고치 경신 행진을 나타낸 데 이어 은값도 14년 만에 최고치를 넘어섰다.
이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 금 선물 종가는 온스당 4070.5달러로, 전장보다 1.7% 올라 종가 기준 사상 최고치 기록을 다시 세웠다. 로이터에 따르면 금 현물 가격도 이날 미 동부시간 오후 1시 45분 기준 전장보다 1.7% 오른 온스당 4050.24달러로, 사상 최고치를 경신하며 4000달러 선에 안착했다.
같은 시간 은 현물은 전장보다 3.2% 급등한 온스당 49.39달러에 거래됐다. 앞서 은값은 이날 장중 온스당 49.57달러에 거래되며 2011년 4월 이후 14년 만에 사상 최고치를 새로 썼다. 스탠다드차타드의 수키 쿠퍼 애널리스트는 “금 가격을 의미 있게 되돌릴 촉매 요인들이 보이지 않는다”며 “올해 중 금값이 상승세를 지속하며 온스당 5000달러에 도전할 것으로 예상한다”라고 말했다.
