트럼프-네타냐후, 가자 평화안 발표…美포함 ‘임시통치위’ 구상도

도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 가자 전쟁 종식을 위한 평화 구상안을 실행하기로 합의했다. 트럼프 대통령이 마련한 평화 구상안에는 본인이 위원장을 맡는 임시 통치기구 설립도 포함돼 있다. 트럼프 대통령은 팔레스타인 무장 정파인 하마스가 이 구상을 받아들이지 않을 경우 “이스라엘을 전폭적으로 지원할 것”이라고 했다.
이날 AP통신 등에 따르면 두 정상은 백악관에서 정상회담을 마친 뒤 진행한 공동 기자회견을 통해 평화 구상안에 대한 합의 사실을 밝혔다. 트럼프 대통령은 “하마스가 합의를 수용할 경우 모든 인질은 72시간 이내에 석방된다”며 “사망한 인질들의 시신 반환도 포함된다”고 밝혔다. 이어 “합의가 실행되면 전쟁은 즉시 중단되고 이스라엘군은 단계적으로 철수할 것”이라고 설명했다.
그는 또 “아랍과 이슬람 국가들이 서명과 서약을 통해 하마스의 무장을 해제하고 군사 인프라를 제거하는 역할을 맡게 된다”며 “지하 터널과 무기 생산 시설을 포함한 테러 기반 시설은 완전히 해체될 것”이라고 강조했다. 아울러 “이번 제안은 아랍·이슬람 국가들뿐 아니라 유럽의 많은 동맹국들로부터도 막대한 지지를 받았다”며 국제적 지원을 강조했다.
네타냐후 총리는 이에 대해 “하마스가 트럼프 대통령의 계획을 거부하거나, 그에 맞서기 위해 모든 수단을 동원한다면 이스라엘은 스스로 일을 끝낼 것”이라며 “쉽게 이룰 수도 있고, 어렵게 이룰 수도 있지만 결국에는 이룰 것”이라고 강조했다.
그는 하마스도 평화 구상안에 합의해 계획이 제대로 실행될 경우 하마스는 무장해제되고, 가자 지구는 비무장 지대가 될 것이라고 덧붙였다. 네타냐후 총리는 “이 계획은 우리의 전쟁 목표를 달성할 것이며, 모든 인질을 이스라엘로 귀환시키고, 하마스의 군사능력과 정치적 지배를 해체하며, 가자지구가 다시는 이스라엘의 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 밝혔다.
AP통신은 트럼프 대통령이 마련한 평화구상안에 20여 개의 항목이 포함돼 있다고 전했다. 트럼프 대통령이 직접 이끌고 토니 블레어 전 영국 총리를 포함하는 임시 통치위원회를 구성도 담겨있다. 이 밖에 가자 지구의 법 집행을 담당할 국제 안보군 창설 등이 포함됐다. 다만 가자 지구내 팔레스타인 사람들의 추방은 계획에 없고, 모든 인질 송환 등 계획이 제대로 실행될 경우 하마스 구성원에 대한 사면을 제공하는 내용도 담고 있다고 전했다.
