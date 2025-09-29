“시진핑, 무역합의 간절한 트럼프에 ‘대만 독립 반대’ 압박할 것”

시진핑 중국 국가주석이 ‘미국이 대만의 독립에 반대한다’는 입장을 도널드 트럼프 미국 대통령이 공식적으로 선언하도록 압력을 가할 것으로 보인다
27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 시 주석은 트럼프 대통령이 중국과 무역 합의를 간절히 바란다고 생각하고 있으며, 시 주석은 이를 활용해 미국의 정책 변화를 끌어낼 계획이다.
소식통에 따르면 시 주석은 트럼프 행정부와 1년간 고위급 교류를 위한 토대를 마련한 뒤, 대만을 고립시키기 위한 미국의 정책 변화를 추구하고 있다.
시 주석은 2012년 집권 이후 대만을 중국의 통제 하에 두는 것을 국가 부흥을 위한 ‘중국몽’의 핵심 원칙으로 삼아왔다. 그는 ‘통일’은 불가피하며 외부 세력에 의해 저지될 수 없다고 거듭 강조해 왔다. 이는 미국의 대만에 대한 정치적, 군사적 지원을 언급한 것이다.
미국의 역대 행정부는 대만 문제와 관련해 ‘하나의 중국 정책’을 견지해 왔다. 이 정책은 미국이 대만 독립을 지지하지 않고, 중국이나 대만 어느 한쪽이 현 상황을 일방적으로 바꾸는 것에 반대하며, 양안 문제의 평화적 해결을 기대한다는 내용을 골자로 하고 있다.
다만 트럼프 2기 행정부는 대만 독립과 관련해 아직 공식적인 입장을 밝히지 않았다. 지난 2월에는 미국 국무부가 홈페이지에서 ‘대만 독립 반대’ 문구를 삭제했다. 또 트럼프 대통령은 중국이 대만을 공격할 경우 대만을 방어할 것인지에 대해 의도적으로 모호한 입장을 취해왔다.
시 주석은 조 바이든 행정부가 채택한 ‘미국은 대만의 독립을 지지하지 않는다’는 기존 입장에 만족하지 않고 있다고 소식통은 전했다. ‘독립을 지지하지 않는다’는 중립적인 입장에서 벗어나 ‘독립을 반대한다’는 발표로 중국에 보다 적극적인 정책 전환 신호를 보내주길 바란다는 것이다.
WSJ는 “시 주석에게 대만의 독립을 지지하지 않는 것과 명시적으로 반대하는 것의 차이는 단순한 표현 차이 이상의 의미를 지닌다”며 “이는 미국 정책이 중립적 입장에서 대만 주권에 맞서 중국과 적극적으로 협력하는 방향으로 전환한다는 신호를 시사할 것이며, 시 주석이 자국에서의 권력 유지를 강화할 수 있는 변화를 의미한다”라고 분석했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
