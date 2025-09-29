‘여자 아베’ 다카이치 “‘다케시마의 날’에 장관 보내야”… 보수층 겨냥 강경론

차관급 참석하던 행사 격상 밝혀
총재직 경쟁 고이즈미도 참석 이력
누가 되든 한일 관계에 변수 가능성
일본 집권 자민당의 차기 총재에 도전 중인 다카이치 사나에(高市早苗·64) 전 경제안보상이 독도의 일본 영유권을 주장하기 위해 2006년부터 열리고 있는 ‘다케시마(竹島)의 날’ 행사에 “장관급을 일본 정부 대표로 보내야 한다”고 주장했다. 현재 내각부 정무관(차관급)이 참석하는 이 행사의 격을 대폭 올리겠다고 선언해 핵심 지지층인 보수 유권자의 지지를 얻어내려는 의도로 풀이된다.
다카이치 전 경제안보상과 총재직을 두고 경쟁 중인 고이즈미 신지로(小泉進次郎·44) 농림수산상은 앞서 2013년 행사 때 자민당 청년국장 자격으로 참석했다. 총재 선거에서 지지율 선두를 달리고 있는 둘 중 누가 새 총리가 되건 그의 독도 관련 태도가 한일 관계의 변수가 될 가능성이 제기된다.
다카이치 전 경제안보상은 27일 자민당 총재 선거를 위한 유튜브 토론회에서 “대신(장관)이 ‘다케시마의 날’에 당당히 나가면 좋지 않은가”라며 “눈치를 볼 필요가 없다. 모두가 (독도는) 일본 영토라는 것을 알아야 한다”고 주장했다.
일본 본토에서 독도와 가까운 편인 시마네현은 2006년부터 ‘다케시마의 날’ 행사를 열고 있다. 아베 신조(安倍晋三) 전 총리는 2012년 12월 “이를 정부 행사로 승격하겠다”고 했고 이듬해부터 내각부 정무관을 이 행사에 참석시켰다. 이런 상황에서 아베 전 총리의 정책을 계승하겠다고 외치는 다카이치 전 경제안보상이 한술 더 떠 “내가 총리가 되면 행사 참석자의 급을 장관급으로 올리겠다”고 한 것이다.
정부는 “독도는 우리의 고유 영토”라며 이 행사의 즉각 폐지를 줄곧 요구해 왔다. 아사히신문은 장관의 참석이 현실화하면 한국이 강력하게 반발할 수 있다고 지적했다.
태평양전쟁의 A급 전범 및 당시 전쟁에서 숨진 민간인들의 위패가 모두 있는 도쿄 야스쿠니신사에서 A급 전범의 위패만 분사(分祀)하는 사안 또한 총재 선거의 쟁점으로 떠올랐다. 다카이치 전 경제안보상은 이를 두고 “분사는 생각해 본 적이 없다”며 부정적 입장을 밝혔다. 반면 또 다른 총재 후보 하야시 요시마사(林芳正·64) 관방장관은 분사 논의의 필요성을 제기했다. 한편 산케이신문은 27일 자민당 의원들의 동향을 조사한 결과, 고이즈미 농림수산상의 지지율이 약 30%로 1위를 달리는 것으로 파악됐다고 보도했다.
