교황, 머스크 직격 “CEO라고 노동자 600배 받아도 되나”

교황 즉위 뒤 첫 인터뷰에 나선 교황 레오 14세(70)가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 성과 보상안을 언급하며 빈부 양극화에 대한 우려를 표했다.
레오 14세는 14일(현지 시간) 70세 생일을 맞아 공개된 가톨릭 매체 크룩스와 인터뷰에서 “어제 머스크가 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 거라는 기사가 나왔다. 이게 가치 있는 유일한 것이라면 우리는 큰 문제에 직면해 있는 것”이라고 말했다.
앞선 5일 테슬라 이사회는 머스크에게 경영 성과에 대한 보상으로 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억2374만3904주를 2035년까지 12단계에 걸쳐 지급하는 안을 마련했다. 테슬라 시가총액 등 단계별 목표치를 모두 달성했을 경우 보상안의 최대 가치는 약 9750억 달러(약1355조원)에 달한다.
교황은 이날 정치적 양극화에 대한 질문을 받고 가족 등 삶의 중요한 가치들이 상실된 현실을 문제로 짚으며, 소득 양극화 또한 사회가 분열되는 데 큰 영향을 미쳤다고 지적했다. 그는 “60년 전 CEO들은 노동자보다 4~6배 많은 돈을 받았다. 최근 수치를 보면 그들은 일반적인 노동자의 600배를 받는다”며 “이는 무엇을 의미하며 무엇을 위한 것인가”라고 비판했다. 이어 인간의 생명과 가족, 사회의 가치 등을 언급하며 “이런 가치에 대한 감각을 잃어버린다면 이제 무엇이 중요하겠는가”라고 했다.
5월 미국 출신으로 최초로 교황에 즉위한 그는 19세기 말 노동권과 사회 정의를 강조한 레오 13세 교황(재위 1878~1903)의 정신을 계승해 교황명을 지었다. 레오 13세는 1891년 가톨릭교회 역사상 최초로 ‘노동헌장’ 회칙을 반포해 현대 가톨릭 사회교리의 초석을 놓은 인물로 평가된다.
이날 인터뷰에서 교황은 우크라이나 전쟁 등 지구촌 분쟁에서 교황청의 역할에 대해 “평화를 옹호하는 목소리와 중재자로서 역할을 구분하고 싶다”며 “두 가지는 몹시 다르고 후자는 전자만큼 현실적이지 않다”고 밝혔다. 그는 “전쟁이 시작된 이래 교황청은 아무리 어렵더라도 어느 한쪽 편이 아닌 진정한 중립적 입장을 유지하려고 노력해 왔다”며 “희망을 절대로 포기해서는 안 된다고 굳게 믿는다. 인간 본성에 큰 기대를 걸고 있다”고 말했다.
