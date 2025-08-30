트럼프 ‘종전 구상’ 흔들…우크라는 타협 거부-러시아는 공습

영국 BBC에 따르면 젤렌스키 대통령은 29일 우크라이나군과 러시아군 사이에 완충지대를 설치하자는 유럽 지도자들의 구상을 거부했다. 젤렌스키 대통령은 “전쟁의 상태를 모르는 사람들이 완충 지대를 제안한다”며 전선 지역에서 드론 공격의 위협이 있기 때문에 사실상 완충지대가 이미 존재한다고 했다.

뉴시스

우크리아나와 러시아의 긴장은 러시아의 공습으로 점차 고조되는 모양새다. 러시아는 같은 날인 29일 우크라이나 중부와 남동부 여러 도시를 공격해 최소 1명이 사망한 것으로 전해졌다. 우크라이나 비상국은 텔레그램에서 “밤새 적(러시아)이 자포리자에 대규모 공격을 가했다”고 밝혔다.