“李, 아부로 백악관 방문 시작” 트럼프 “中 같이 가겠느냐”에 웃음바다

미국 워싱턴DC의 백악관에서 한미 정상회담이 개최된 25일(현지 시간) 외신들은 긴장된 분위기에서 시작된 양국 간 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령에 대해 폭풍 칭찬을 쏟아낸 이재명 대통령의 화법을 주목했다. 이날 정상회담 직전 트럼프 대통령은 자신의 트루스소셜에 ‘한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 것이냐. 마치 숙청이나 혁명이라도 일어난 것 같다. 그런 상황에서는 사업을 할 수 없다’고 트윗해 당국자들을 긴장시킨 바 있다. 그러나 이 대통령의 칭찬과 이에 대한 화답이 오가는 과정에서 분위기가 부드러워졌고 중간 중간 박장대소가 나오는 상황도 연출됐다.
이날 AP통신은 “이 대통령이 트럼프 대통령에 대한 아부(flattery)로 백악관 방문을 시작했다”며 이 대통령의 칭찬 발언을 소개했다. AP통신은 “이 대통령은 트럼프 대통령이 집무실에 사용한 장식적인 감각을 칭찬했다”며 “금색으로 장식된 사무실에 대해 ‘매우 밝고 아름다워 보인다’, ‘미국의 위엄을 갖추고 있다’고 말했다”고 전했다. 이어 이 대통령이 “미국이 다시 위대해지고 있다고 생각한다”며 트럼프 대통령에게 한반도 평화 정착을 위한 도움을 요청한 발언을 소개하기도 했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이 대통령과의 회담 중 김정은 북한 국무위원장을 칭찬한 트럼프 발언을 주목했다. NYT는 “수십 년간 이어져 온 한미 동맹이 경색 조짐을 보이는 가운데 트럼프 대통령은 북한의 독재자 김정은을 칭찬했다”며 “트럼프 대통령은 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다고 거듭 언급하며 북한이 ‘큰 잠재력’을 가지고 있다고 말했고, 한때 김 위원장과 이 대통령의 만남을 주선하겠다고 제안하기도 했다”고 덧붙였다.
로이터통신은 회담 전 보도에서 “트럼프 대통령이 이 대통령에게 국방비 지출 및 주한미군 병력 유지 문제를 제기할 것”이라고 전망하며 “트럼프 대통령의 트윗은 한국의 극우 운동 주장과 일치하는 것으로 보인다”고 평가했다. 하지만 이후 회담 중 트럼프 대통령이 중국을 방문해 시진핑 주석을 만날 의지를 밝히는 과정에서 이 대통령에게 ‘같이 갈 수도 있겠는데, 같이 가겠느냐. 비행기를 같이 타면 에너지도 절약할 수 있을 것 같다’고 말한 사실을 전하며 “방 안이 웃음바다가 됐다”고 보도했다.
한편, 이날 트럼프 대통령은 이 대통령과의 회견장에 오른손 손등에 큰 멍이 든 상태로 나타나 외신들의 주목을 받기도 했다. 해당 멍을 가리기 위한 것인 듯 파운데이션 화장이 뭉쳐져 있는 모습도 눈길을 끌었다. 앞서 캐롤라인 리빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령 손등에 자주 드는 멍이 잦은 악수와 아스피린 복용으로 인한 것이라고 설명한 바 있다
