70대-40대 美장관들, 5분여만에 턱걸이-푸시업 150개 성공

미국 도널드 트럼프 행정부 장관들이 짧은 시간 안에 팔굽혀펴기(푸시업)와 턱걸이에 성공해야 하는 ‘체력 챌린지’에 도전했다.
18일(현지 시간) 피트 헤그세스 국방부 장관(45)과 로버트 F 케네디 주니어 보건복지부 장관(71)은 미 국방부 체력단련실에서 군 장병들과 함께 10분 안에 팔굽혀펴기 100개·턱걸이 50개를 해야 하는 챌린지를 진행했다. 챌린지명은 두 사람의 이름을 딴 ‘피트와 바비(케네디 장관 애칭) 챌린지’다.
헤그세스 장관은 5분25초 만에, 케네디 장관은 5분48초 만에 목표를 달성했다. 최단 기록은 해병대 소속 다콴 혜 병장의 2분43초였다.
군인 출신 방송진행자였던 헤그세스 장관은 취임 직후 미군 병사들과 러닝, 푸시업, 데드리프트 등을 함께하는 모습을 보이기도 했다.
70세가 넘은 케네디 장관도 꾸준한 몸 관리로 유명하다. 그는 ‘미국을 다시 건강하게’(Make America Healthy Again·MAHA) 캠페인을 주도하고 있다.
헤그세스 장관 등은 이번 행사가 일회성으로 그치지 않도록 다른 장관들의 참여도 독려하고 있다.
숀 더피 교통부 장관은 폭스뉴스 진행자 윌 케인과 함께 도전에 나섰다. 더피 장관은 12분25초 만에 챌린지를 완료했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0