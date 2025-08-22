다저스 시구 연습하는 손흥민 “이 정도면 괜찮죠?”

손흥민의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시구를 위한 연습 영상이 공개됐다.
미국프로축그(MLS) LA FC는 22일 인스타그램과 X(옛 트위터) 등 공식 소셜미디어 계정에 “연습이 완벽을 만든다”는 글과 함께 손흥민의 시구 연습 영상을 공개했다.
손흥민은 이달 27일 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 경기에서 시구를 한다.
손흥민은 영상 속에서 “첫 번째 시구다, 어제는 첫 연습날이었다”며 “사실 그렇게 나쁘지 않다”고 했다. 이어 “거리가 조금 멀긴 한데 부드럽게 던지면 쉽더라. 이 정도면 괜찮지 않느냐”고 물었다.
LA다저스도 해당 영상을 구단 공식 계정에 공유했다.
송흥민이 LA FC에 입단하며 현지 반응은 뜨겁게 달아 오르고 있다. 송흥민이 이적 후 첫 경기에도 나서기 전에 송흥민 유니폼은 품절됐고 경기 티켓 가격도 크게 올랐다.
송흥민은 MLS 역대 최고 이적료인 2650만 달러(370억 원)를 받았다. 존 소링턴 LA FC 단장은 “손흥민 유니폼은 한 주 동안 전 세계 모든 종목을 통틀어 가장 많이 팔렸다”고 했다.
손흥민 홈 데뷔전은 다음 달 1일로 예정돼 있다. 해당 경기의 서포터석과 2층 코너석 등 낮은 자리 가격도 200달러 안팎에서 거래 중인 것으로 알려졌다.
