트럼프에 편지 전한 젤렌스키 “제 아내가 부인께 전해달랍니다”

18일(현지 시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 6개월 만에 백악관에서 다시 만나 우크라이나 전쟁 종식을 위한 해법을 논의했다. ‘외교 참사’로 기록된 2월 회담과 달리 이번 회담은 양국 정상 간 우호적인 분위기에서 진행됐다. 특히 젤렌스키 대통령은 지난 회담서 지적받은 태도와 옷차림에 변화를 주며 트럼프 대통령의 심기를 거스르지 않으려는 모습을 보였다.
이날 진행된 양국 간 정상회담은 약 6개월 전 회담과 같은 장소에서 이뤄졌다. 올 2월 28일 백악관에서 열린 회담에서 양국 정상은 우크라이나 전쟁의 종전 추진 방향 등에서 견해차를 드러내며 언쟁을 벌였다. 당시 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령에게 “미국에 감사할 줄 모른다”며 면박을 줬고, 젤렌스키 대통령의 군복 차림도 문제 삼았다.
반면 이날 회담에서 젤렌스키 대통령은 검은색 셔츠와 정장 재킷을 갖춰 입고 등장했다. 2월 회담에서 러시아의 전쟁 범죄 등을 강조하며 긴장감을 조성했던 것과 달리 연신 트럼프 대통령에게 감사를 표하며 유한 분위기를 연출했다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 젤렌스키 대통령이 이날 공개적으로 발언한 4분 30초간 트럼프 대통령에 11차례나 감사를 전했다.
또 젤렌스키 대통령은 부인 올레나 젤렌스카 여사가 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 여사에게 보내는 서한을 전달하며 ‘트럼프 상대법’을 고민한 흔적을 역력히 드러냈다. 앞서 15일 알래스카에서 열린 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담에서 멜라니아 여사는 푸틴 대통령에게 우크라이나 전쟁 피해 아동을 염려하는 서한을 보냈다.
젤렌스키 대통령은 멜라니아 여사가 우크라이나 아동 문제를 언급한 데 감사를 전했다. 트럼프 대통령과 멜라니아 여사를 모두 추켜세우며 정상 부부 간 유대를 쌓으려는 노력이었다고 BBC는 지적했다. 그가 트럼프 대통령에게 서한을 전달하며 “이건 대통령님이 아니라 부인께 보내는 편지”라고 말하자 현장에서는 웃음이 터져 나왔다. 서한을 받아 든 트럼프 대통령은 “그녀는 아이들을 사랑한다”고 말하는 등 기분이 좋은 모습이었다.
다만 이날 회담서 양국 정상은 뚜렷한 합의는 내놓지 못했다. 의회전문매체 더힐은 “긍정적인 분위기였지만 구체적인 내용은 거의 없다”며 “전반적으로 세부 사항이 부족해 합의에 더 가까워졌다고 보긴 어렵다”고 논평했다.
댓글 0