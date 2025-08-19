트럼프 “우크라에 안보 제공” 미군 파병 배제안해…젤렌스키 “3자회담 준비돼”

트럼프-젤렌스키, 우크라 종전 논의 양자회담
트럼프, 미군 주둔 가능성에 “그들(유럽) 도울 것”
젤렌스키, 셔츠-재킷 차려입고 회담에 임해
도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 미 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담에서 “미국이 우크라이나의 미래 안전보장에 관여할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 우크라이나 안전보장 제공 방안에 대한 취재진의 질문을 받고 “그들(유럽)이 제1방어선”이라고 전제하면서도 “그러나 우리는 그들을 도울 것이다. 우리는 관여할 것”이라고 말했다. 그러면서 “우리(미국와 유럽)는 그들(우크라이나)에게 매우 좋은 보호와 매우 좋은 안전을 제공할 것”이라고 강조했다.
트럼프 2기 행정부는 우크라이나 전쟁에 깊게 관여하는 것을 꺼려왔다. 조 바이든 정부와의 차별성을 강조하면서 우크라이나 무기 지원도 북대서양조약기구(NATO·나토)를 통한 우회 지원 방식에 집중해왔다. 미군 파병 가능성을 배제하지 않는다는 취지의 트럼프 발언은 미국 안보 전략에 전환을 의미한다고 미국 CNN은 전했다.
이어 트럼프 대통령은 또 “우리는 영속적 평화를 얻을 것”이라며 ‘선 휴전-후 협상’보다는 평화협정을 곧바로 추진하겠다는 구상을 재확인했다.
젤렌스키 대통령은 “(러시아는) 전쟁을 멈춰야 한다. 우리는 이미 3자 회담이 준비돼있다”고 답했다. 선 전쟁 중단을 요구하면서 트럼프-블라디미르 푸틴-젤렌스키 대통령의 3자 회담을 요구한 것이다.
이날 회담에서 트럼프 대통령은 15일 알래스카에서 열린 미·러 정상회담 결과를 젤렌스키 대통령에게 설명하고 의견을 들을 것으로 보인다. 특히 우크라이나 동부 돈바스 지역의 영토를 러시아에 내주는 대신 우크라이나에 안전을 보장하는 내용이 테이블에 오를 것으로 전망된다. 트럼프 대통령은 미·러 정상회담 후 “합의 여부는 젤렌스키 대통령에 달려 있다”며 우크라이나를 압박했다.
트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담 후 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 나토 사무총장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령 등 유럽 정상과 만나 논의를 이어간다.
이날 회담은 2월 두 정상의 백악관 회담과 달리 화기애애한 분위기에서 진행됐다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 문 앞에서 젤렌스키 대통령을 맞았다. 젤렌스키 대통령도 평소의 군복 스타일 복장 대신 셔츠와 재킷을 차려입고 회담에 임했다.
앞서 두 정상은 2월 28일 백악관에서 열린 회담에서 러시아에 대한 인식 등을 입장차이를 드러내며 언쟁을 펼쳤다. 결국 젤렌스키 대통령은 예정된 오찬도 하지 못한 채 귀국해야 했다.
