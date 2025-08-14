외신도 “VIP 1은 김건희, VIP 2는 尹이란 농담 돌아”

[김건희 구속 수감]
‘전직 대통령 부부 동시구속’ 주목
“그림자 권력 金, 배후서 큰 영향력”
“한국인들 사이에선 ‘VIP 1은 김건희’, ‘VIP 2는 윤석열’이라는 농담이 돌았다.”
12일(현지 시간) 뉴욕타임스(NYT)는 ‘한국의 전 영부인, 부패 혐의로 구속’이란 제목의 기사에서 “뇌물수수, 주가조작, 정치적 영향력 행사 혐의 등으로 체포된 김건희 여사는 한국 역사상 수감된 ‘유일한 전직 영부인(only former first lady)’”이라며 이같이 전했다. 이날 외신들은 세계적으로 유례가 드문, 전직 대통령 부부 동시 구속을 비중 있게 다뤘다.
NYT는 한국의 다른 전직 대통령 네 명의 구속 때와는 달리 전직 대통령 부부가 동반 구속된 건 한국 역사에서 처음이라고 전했다. 워싱턴포스트(WP)는 “법원은 김 여사가 증거 인멸의 위험이 있다고 봤다”며 “그는 지난주 법원 출석에서 자신을 ‘아무것도 아닌 사람’으로 묘사하며 혐의를 부인할 뜻을 내비쳤다”고 구속 배경을 설명했다.
특히 외신들은 김 여사가 윤석열 정부에서 ‘그림자 권력’으로 통했다고 지적했다. 김 여사가 권력의 배후에서 큰 영향력을 행사했다는 것. 영국 일간 가디언은 “남편의 대통령 재임 시절 막후에서 막강한 영향력을 행사한 인물로 여겨졌다”며 “‘디올백 논란’을 포함해 여러 사건에 휘말렸다”고 소개했다. 가디언은 논문 표절로 김 여사의 석박사 학위가 잇달아 취소됐다고도 했다. 일본 니혼게이자이신문은 김 여사가 지난해 4월 총선에서 당시 여당이던 국민의힘 공천 과정에 개입한 혐의에 주목했다.
김 여사 논란이 윤 전 대통령의 국정 운영에 발목을 잡았다는 분석도 전했다. 블룸버그통신은 “김 여사의 디올백 논란이 확산하면서 윤 전 대통령은 지난해 국회의원 선거에서 크게 패했다”며 “(김 여사 논란이) 임기가 절반도 지나지 않은 시점에서 윤 전 대통령의 정치적 입지를 크게 약화시켰고, 결국 윤 전 대통령은 탄핵으로 임기를 마치지 못하고 물러났다”고 진단했다. CNN은 “윤 전 대통령이 지난해 12월 3일 뜻밖이면서도 준비가 부족한 권력 장악 시도를 감행했다”며 “정치권 일각에선 윤 전 대통령의 이런 행동이 아내를 둘러싼 의혹이 커지면서 지지율이 하락하고 야당에 정치적 공격의 빌미를 준 상황과 무관치 않다고 보고 있다”고 했다.
