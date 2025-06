“한국 대선 인증 기다리고 있다”

선관위 당선 선언 후 입장 나올듯

ⓒ뉴시스

태미 브루스 미국 국무부 대변인은 3일(현지 시간) 정례브리핑에서 한국 대선 결과에 대한 입장을 묻는 질문에 “선거가 있었고, 우리는 인증을 기다리고 있다(we are waiting for its certification)”며 “인증이 이뤄지면 확실히 입장이 나올 예정이다”고 답했다.이재명 후보는 한국시간으로 4일 오전 2시30분께 중앙선거관리위원회가 94% 개표를 완료한 가운데 48.79%를 얻어 당선을 사실상 확정 지었다. 선관위가 오전 7~9시께 전체회의를 열고 21대 대통령선거 결과와 당선인을 공식 발표하면, 이 후보는 곧바로 임기에 들어간다.이 후보가 대통령에 공식 취임하면 한미 정상간 첫번째 통화도 조만간 이뤄질 것으로 보인다. 똑같이 탄핵 정국에서 대선이 치러진 2017년 문재인 당시 대통령은 취임 당일 트럼프 대통령과 통화했다.[워싱턴=뉴시스]