텍사스만 가면 새벽마다 전기톱 들고 사라지던 대통령[정미경의 이런영어 저런미국]

부시 ‘전기톱 대통령’이 된 사연

미국 대통령의 휴식법

크게보기 델라웨어 집에서 부인 질 여사와 함께 자전거를 타는 조 바이든 미국 대통령. 백악관 홈페이지

It’s good to be home.”

(집에 오니 좋다)

최근 월스트리트저널 조사에 따르면 조 바이든 대통령은 가장 집에 자주 가는 대통령입니다. 집권 3년(1095일) 동안 254일을 델라웨어 윌밍턴에 있는 집에서 보냈습니다. 5일의 하루꼴입니다. 주로 금요일 오후에 가서 월요일 아침 백악관에 복귀합니다. 하도 집에 자주 가서 “일은 언제 하느냐”라는 비판도 받습니다. 그럴 때마다 “집에서 일한다”라고 반박합니다. 기밀서류를 집에서 늘어놓고 일하다가 사법당국의 조사를 받은 적도 있습니다.델라웨어 집은 가족의 역사가 담긴 곳입니다. 둘째 아들 헌터에게 방탕한 생활을 정리하도록 눈물로 호소한 곳입니다. 대선 출마를 고심할 때 손주들이 “출마해! 출마해!”라고 기합을 불어넣어 준 곳입니다, 부통령 시절 첫째 아들 보의 항암 치료비를 대느라 팔 생각을 한 집입니다. 그때 버락 오바마 대통령은 따뜻한 말을 건넸습니다. “Don’t do that. I’ll give you the money. I have it. You can pay me back whenever.”(그러지 마세요. 내가 빌려주겠습니다. 나 돈 있습니다. 언제든 갚으면 됩니다)