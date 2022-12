“내가 물러날까요?”…머스크, 자신의 거취 트위터 투표 올려

일론 머스크 트위터 대표 사퇴 찬반 투표(일론 머스크 트위터 캡처)

트위터를 소유한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 18일(현지시간) 자신의 트위터 계정에 트위터 대표직에서 물러날지 여부를 결정해달라는 투표를 올려 1000만명이 넘게 투표에 참여했다.머스크 CEO는 이날 “트위터 대표 자리에서 내려와야 할까요? 이 투표 결과에 따르겠습니다”는 글을 올리고 ‘네’와 ‘아니오’ 중 선택할 수 있도록 했다. 말이 씨가 되니 신중하라(Be careful what you wish, as you might get it)는 트윗도 뒤를 이었다.해당 투표에는 미 동부 시간 기준 19일 오전 12시 20분께 1180만8400명이 참여했다. 그 가운데 찬성이 절반을 넘는 56.3%로 나타났다.머스크 CEO는 투표 결과가 찬성이 많은 경우 언제 대표직을 사임할지 등은 구체적으로 밝히지 않았다.늘 뉴스를 몰고 다니는 그지만 특히 트위터 인수 후 그는 각종 논란의 주인공이 됐다. 그는 트위터 인수 후 직원 절반 이상을 해고하고 이전에 사용금지됐던 계정들을 다시 복원시켰다.지난 15일에는 워싱턴포스트(WP)와 CNN같은 주요 언론사 기자들과 논쟁을 벌인 후 이들의 계정을 이용정지시켰다가 반대가 일자 다시 원상복구했다. 이번 찬반 투표는 트위터가 향후 특정 소셜미디어 플랫폼의 무료 홍보를 허용하지 않겠다고 발표한 직후에 올라왔다.(서울=뉴스1)