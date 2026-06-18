공효진·정준원 ‘유부녀 킬러’, 대본리딩 공개…“순식간에 몰입”

MBC 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’(극본 김은희/연출 윤종호)는 18일 대본 리딩 현장을 공개했다.
동명의 웹툰을 영상화한 ‘유부녀 킬러’는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 ‘워라벨 사수기’를 그린 드라마다.
배우들은 대본리딩이 시작되자 순식간에 캐릭터에 녹아들며 현장의 몰입도를 끌어올렸다. 지난해 ‘별들에게 물어봐’ 이후 ‘유부녀 킬러’로 안방극장에 돌아온 공효진은 두루미 전자 영업3팀 부장이자 전설의 저격수 ‘킹피셔’ 유보나 역으로 변신했다. 공효진은 “이번 ‘유부녀 킬러’가 사람들을 위로해 주고 하루의 시름을 잊게 해주는 드라마가 될 수 있도록 잘해보겠다”고 포부를 밝혔다.
지난해 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’의 주인공으로 주목받은 정준원은 ‘유부녀 킬러’를 통해 ‘대세’ 행보를 이어간다. 정준원은 유보나의 남편이자 신문사 탐사보도팀 기자 권태성 역으로 분했다. 그는 정의로운 세상을 꿈꾸는 저돌적인 기자의 신념과 아내 유보나를 향한 사랑꾼 남편까지 다채로운 면모를 그려 눈길을 끌었다.
또한 이상이는 남부서 형사과 강력2팀 경위 이동진 역, 성동일은 두루미 전자 영업3팀 팀장이자 사고사 위장 전문가 김봉팔 역으로 분했다. 또한 무진성, 이은샘, 최우성 등 개성 넘치는 배우들의 신선한 에너지가 현장에 생동감을 더했다.
‘유부녀 킬러’는 현재 방송 중인 MBC 금토드라마 ‘오십프로’와 후속작인 ‘킬러들의 쇼핑몰’에 이어 오는 7월 31일부터 시청자와 만날 예정이다. 총 14부작.
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