‘참교육’ 김무열 “체벌, 극적 장치일 뿐…그 이후 이야기 봐달라”

배우 김무열이 ‘참교육’ 속 체벌은 극적 장치일 뿐이라며, 그 이후의 이야기와 작품의 메시지에 주목해달라고 당부했다.
12일 오후 서울 종로구 삼청로의 한 카페에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’(극본 이남규, 김다희, 문종호/ 연출 홍종찬) 출연 배우 김무열 인터뷰가 진행됐다.
‘참교육’은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 드라마다. 지난 5일 처음 공개된 뒤 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)을 기록하고, 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위를 차지하면서 인기를 끌고 있다.
다만 ‘참교육’은 공개 이후 ‘뜨거운 감자’로 떠오르기도 했다. 극에서 ‘체벌’이 교내에서 일어나는 갈등을 해결하는 도구로 활용되는 것에 대해 우려 어린 시선이 쏠린 것. 폭력으로 학생들을 제압하고 문제가 해결되는 일부 에피소드는 시청자들은 물론, 일부 교사들 사이에서도 의견이 갈리며 논쟁을 일으켰다.
이에 대해 김무열은 “시작할 때부터 그런 부분에 대한 우려는 알고 있었고, 최대한 정제된 시선을 갖고 조심히 다루려고 했다”라며 “체벌은 극적 장치, 도구 정도로만 생각해 주셨으면 한다, 그 단계에서 끝나는 게 아니라 체벌 이후에 대해 생각해 보자는 바람을 갖고 작품을 만들었다”라고 말했다.
이어 “그래서 각 에피소드의 주인공들에게 감사하다, 물리적 시간 때문에 우리가 흔히 생각하는 반성이나 회개에 대한 서사를 길게 다루지 못할 때도 있었는데, 이들이 마지막 순간에 그런 부분을 잘 표현해 줬다고 생각한다”라며 “특히 한예리 같은 경우 4화에서 이 친구가 왜 그렇게 됐는지를 보여주면서 이런 아이들(문제아들)이 어떻게 생겨났는지에 대한 여지를 남겼다고 본다, 체벌 이후 아이들의 모습을 관심 있게 봐주셨으면 한다”라고 덧붙였다.
더불어 “이 작품에 대해 우려와 걱정스러운 말씀을 많이 해주셔서 시작부터 제작진이 이에 대해 항상 상기하고 고민했다, 작업을 하면서도 ‘우리가 길을 잃지 않았나’ 그 과정을 복기하면서 촬영했다, 제작진이 편집하면서도 그런 부분을 조심하면서 작업했다더라”라고 전했다.
그러면서 “우리도 신중하게 작업을 했지만 완성품을 내놓는 건 아니다, 시청자 한 분 한 분이 작품을 보시고 이걸 완성해 주신다고 생각한다”라며 “부족한 점은 지적해 주시면 달게 받고, 비판도 수용하고, 비난조차도 그렇게 말씀하시는 이유에 대해 고민하는 자세로 많은 분의 의견을 바라보고 있다”라고 말했다. 이어 “‘참교육’의 의미에 대해서도 시청자들에게 여쭙고 싶다”라고 했다.
김무열은 미취학아동을 키우고 있는 학부모이기도 하다. ‘참교육’을 작업하면서 느낀 점이 있었을까. 그는 “나도 이제 막 아이의 교육에 대해 고민하기 시작한 초보 학부형이라 ‘참교육’이 여러 시선으로 문제를 들여다보는 데 도움이 됐다”라며 “교육 현장에 대한 드라마에 출연한 게 내게도 이런 문제에 대해 다시 한번 생각하는 계기가 됐다, 향후 학부모로서 의견을 낼 때도 그러기 전에 한 번 더 생각해 볼 수 있는 상태가 됐다”라고 이야기했다.
한편 ‘참교육’에서 김무열은 주인공인 교권보호국 감독관 나화진 역으로 분해 감정 연기부터 액션 연기까지 소화하며 존재감을 발산했다. ‘참교육’은 현재 넷플릭스에서 감상할 수 있다.
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