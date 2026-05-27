한소희 지원사격 받은 엑스러브…“젠더리스, 틀을 깨는 것”

‘젠더리스’ 콘셉트를 내세운 엑스러브가 배우 한소희의 지원사격 속에서 남다른 존재감을 확고히한다.
엑스러브는 27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 미니 2집 ‘아이,갓’(I,God) 미디어 쇼케이스를 개최했다.
이날 현은 “저희가 길다면 길었고 짧다면 짧았을 6개월 동안 준비해서 다시 팬분들을 다시 만날 수 있어서 감개무량하다”라며 “엑스러브 멤버들과 고생하면서 멋있는 앨범 만들었다”고 인사했다.
‘아이,갓’은 데뷔 이래 전개해 온 미완성과 불완전함, 그리고 그 속에서 치열하게 지켜낸 자유로움을 발판 삼아 마침내 내면의 완전함을 이뤄낸 모습을 ‘신’이라는 상징적인 존재에 비유한 앨범이다.
타이틀곡 ‘서브’(SERVE)는 다채로운 사운드 구성으로 엑스러브만의 매력을 극대화한다. 그루비한 비트 위 유니크한 퍼포먼스로 자신감 넘치는 메시지를 녹여냈다.
이번 앨범도 프로듀싱한 우무티는 “이 곡(‘서브’) 제작자로서 처음으로 보깅이라는 장르에 도전하면서 또 완전히 엘레강스하고 우아하고 한층 더 화려해진 엑스러브를 보여드릴 수 있는 노래라 생각한다”라며 “이번 앨범으로 저희의 50%를 꺼낸 거 아닐지 생각하고, 목말랐던 새로운 스타일링과 새로운 헤어메이크업으로 완전히 달라진 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다”고 밝혔다.
또한 “그리고 최근 K팝 곡을 들어보면 곡이 짧아지는 추세이고, 브릿지 구간도 없어지고 있는데 이번 앨범에서는 ‘매번 중독성만을 강조할 수 없지 않을까’ 생각하면서 화려하고 판타지 영화 같은 노래가 나오면 어떨까 해서 ‘서브’를 완성했다”고 설명했다.
엑스러브의 팬이라고 밝혔던 한소희는 뮤직비디오에 출연해 지원사격에 나섰다. 우무티는 “한소희 선배님과 인연이, 한 마디로 정해보자면 음악과 아트가 이어준 인연이라고 생각한다”라며 “예전에 한소희 선배님이 인스타 포스트에 저희 음악을 사용해 주시면서 그 소식을 듣고 댓글도 감사하다고 달았는데 그때 선배님이 ‘우리 음악과 저희 이 모든 아트를 보면서 많은 영감을 받고 새로운 세계의 문을 연 것 같은 느낌이 든다’고 하면서 팬이라고 하면서 너무 잘 보고, 파이팅하고 응원한다고 좋은 작품 보여달라고 했다”고 전했다.
그러면서 직접 만나 선물을 주고받았다며 “그 자리에서 원래 뮤직비디오 출연을 해주셨으면 좋겠다고 생각하고 갔는데, 선배님이 먼저 행인1, 행인2로서 뒷모습으로 나와도 되니까 한번 필요하면 불러달라고 하더라, 엑스러브 세계에 잠시 들어갔다가 나오는 것만으로도 영감을 받고 힘을 얻을 거라 해서 그게 바로 이번 앨범으로 이어졌다”며 고마움을 드러냈다.
엑스러브는 K팝 최초로 젠더리스를 콘셉트로 내세우는 보이그룹으로 지난해 1월 데뷔해 주목받고 있다. 올해 3월 RBW 자회사인 WM엔터테인먼트가 엑스러브 소속사인 257엔터테인먼트를 인수한 바 있다.
우무티는 이와 관련해 “엑스러브가 젠더리스, 젠더프리 단어 하나로 강렬하고 자극적으로 화제성으로 다가가고 싶은 마음은 없다”라며 “이 부분은 저희가 또 하나로 표현하고 싶은, 제안하고 싶은 라이프 스타일이라 생각한다”고 강조했다.
또한 “일단 젠더리스라고 하는 게 어떠한 틀을 깨고 다양한 분위기와 표현을 하고자 하는 뜻이 포함돼 있다”라며 “보시다시피 헤어, 메이크업, 스타일링까지 이건 ‘젠더’라는 타이틀을 빼고 그냥 아름다운 디자인의 옷과 핏을 선택해 저희가 과감하게 보여드리고 싶은 모습을 더 직설적으로 표현하고 있는 것”이라고 말했다.
새로운 콘셉트와 자체 제작 실력으로 올해 초 유럽 투어를 매진시키기도 했다. 하루는 “음악방송에서 1위를 하는 게 이번 목표이고 아직 엑스러브를 모르는 분들께 저희 음악을 전하고 메시지가 잘 전달됐으면 좋겠다”고 포부를 전했다.
댓글 0