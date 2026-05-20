‘도라’ 정주리 감독 “故 김새론, 사회가 그녀 잃게 돼 아파” 눈물

제79회 칸 국제영화제(칸 영화제) 감독 주간 초청작 ‘도라’를 연출한 정주리 감독이 전작 ‘도희야’에 출연했던 배우 고(故) 김새론에 대한 안타까운 마음을 드러내며 눈물을 보였다.
정주리 감독은 19일 오후 2시(현지 시각, 한국 시각 19일 오후 9시) 프랑스 칸 팔레 데 페스티발 인근 영화진흥위원회(KOFIC) 홍보관에서 진행된 영화 ‘도라’ 관련 뉴스1과 인터뷰에서 작품 세계 속에 늘 여성들의 연대가 깔려있다는 평이 나오자 “내가 여자고 여성 감독이다 보니까 자연스럽게 인물들이 주인공이 여성들이다, 어떤 연대를 생각한다거나 하지 않는다”고 말했다.
사실 정주리 감독이 여성의 연대라는 콘셉트보다 더 중요하게 생각하는 것은 ‘이야기’다. 정주리 감독은 “이야기에 집중한다”며 “이번 영화에서 꼭 하고 싶었던 것은 여성성 남성성 이런 게 아니라 세대에 대한 거였다, 어린 세대들이 어떻게든 살아남고 뭔가 기어이 회복하고 했으면 좋겠다”고 영화에 새겨넣은 의미를 설명했다.
정 감독에게 ‘어린 세대’ 하면 자연히 떠오르게 되는 인물은 고 김새론이다. 김새론은 과거 감독의 장편 데뷔작 ‘도희야’게 출연한 바 있다. 정 감독은 “김새론 배우는…”이라며 김새론의 이름을 한 차례 언급한 뒤 목이 멘 모습을 보였다.
이어 “나한테도 그렇고 우리 제작사에도 너무나 크고 중요한 배우다, 그 배우를 잃었다는 게 너무 힘들고 우리가, 우리 영화계가, 우리 사회가 끝내 그를 잃어버려서 너무나 아프다”고 애도를 표했다.
‘도라’는 서울을 떠나 한여름 바닷가 별장으로 향한 한 가족이 머무는 동안, 알 수 없는 병을 앓던 도라가 처음으로 사랑을 알게 되며 모든 것이 서서히 흔들리기 시작하는 이야기를 그렸다. ‘도라’로 제79회 칸 국제영화제(칸 영화제) 감독 주간 초청작이다. 정주리 감독은 장편 데뷔작 ‘도희야’(2014)로 칸 영화제 주목할 만한 시선, ‘다음 소희’(2022)로 비평가 주간 폐막작에 선정된 바 있다.
한편 앞서 ‘도라’는 지난 17일 오후 6시(현지 시각, 한국 시각 18일 오전 1시) 칸 테아트르 크루아제트에서 진행된 상영회를 통해 월드 프리미어로 공개됐다.
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