워너원, 7년 만에 뭉쳐도 여전하다…28일 리얼리티 첫 공개

28일 오후 처음 공개되는 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 ‘워너원고 : 백투베이스’(WANNA ONE GO : Back to Base) 1회에서는 오프닝 세리머니 디데이(D-day) 비하인드와 함께 워너원의 본격적인 ‘워너베이스’ 입성기가 그려진다.
지난 6일 상암동을 뜨겁게 달궜던 ‘오프닝 세리머니’의 비하인드가 먼저 담긴다. 오랜만에 모인 멤버들의 웃음 가득한 대기실 풍경부터, 7년 만에 다시 워너블과 마주하게 된 설렘과 긴장, 무대에 오르는 순간까지 공개된다.
한층 더 업그레이드된 아지트 워너베이스도 모습을 드러낸다. 멤버별 취향과 개성을 반영해 완성된 개별 방은 이전보다 더욱 화려한 콘셉트로 마련됐다. 여기에 이번 시즌의 핵심 장치인 초대형 가챠 ‘으랏갓차’도 공개, 하루 11번 사용할 수 있는 이 장치는 랜덤 캡슐을 통해 멤버들을 예측 불가한 상황으로 이끌며 색다른 재미를 더한다.
오랜만에 뭉쳤음에도 여전한 이들의 케미가 돋보인다. 박우진은 “이제 그런 거(장난감) 가지고 놀 나이는 지났다고 생각한다”고 말했지만, 정작 누구보다 진심으로 장난감을 즐기는 ‘언행 불일치’ 모습으로 현장을 웃음바다로 만들었다고. 왁자지껄 정신없고 유쾌한 이들의 모습은 9년 전 ‘워너원고’의 향수를 자극하며 다시 시작될 워너원의 이야기에 대한 기대감을 끌어올린다.
본 방송에 앞서 공개된 예고 영상에는 예측 불가한 전개가 펼쳐졌다. 멤버들이 단체로 눈물을 쏟는 모습부터 대한민국을 대표하는 거장 감독 장항준의 등장에 일순간 공손해진 멤버들까지, 여기에 “멤버들이 다 비정상 되잖아요”라며 당혹감을 감추지 못하는 돌발 행동을 하는 모습이 그려져 본 방송에 대한 기대감을 높인다.
워너원의 귀환을 알리는 ‘워너원고 : 백투베이스’는 28일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 최초 공개되며, 이후 엠넷에서 같은 날 오후 8시 방송된다.
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