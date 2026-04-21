지수 “친오빠와 무관”…월간남친 크레디트엔 이름 올랐다 삭제

그룹 블랙핑크 지수가 최근 여러 논란을 일으킨 친오빠는 자신의 회사 블리수 경영에 참여한 사실이 없다고 밝혔다. 이 와중에 올해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘월간남친’ 크레디트에 친오빠가 매니지먼트 대표로 이름이 올랐던 사실이 알려지면서, 그 배경에 대해 궁금증이 커지고 있다. 현재 해당 크레디트에서 지수 친오빠의 이름은 삭제된 상황이다.
앞서 ‘월간남친’ 크레디트엔 지수 매니지먼트 팀에 친오빠를 포함한 매니저들의 이름이 표기됐으나, 현재는 ‘블리수 엔터테인먼트’로 수정됐다.
이와 관련, 넷플릭스 관계자는 21일 뉴스1에 지수 친오빠가 ‘월간남친’ 크레디트에 올랐다 삭제된 건에 대해 뉴스1에 “확인 중”이라고 짧게 입장을 전했다. 또한 지수 측은 이번 크레디트 건과 관련해선 아직까지 특별한 입장을 내고 있지 않다.
지수 친오빠 관련 논란은 지난 16일 유명 걸그룹 멤버의 가족 A 씨가 여성 BJ를 성추행한 혐의로 현행범 체포돼 경찰 조사를 받고 있다는 보도가 나오면서 시작됐다. 이후 해당 인물이 지수의 친오빠라는 추측이 이어지며 파장이 일었고, 뒤이어 A 씨의 아내라고 밝힌 인물이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가정폭력 피해까지 주장하며 논란은 확산됐다.
이와 관련, 지난 20일 지수 소속사 블리수의 법률대리인인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사는 “현재 제기되고 있는 사안은 아티스트 및 블리수와는 전혀 무관한 사안이며, 온라인상에 유포되고 있는 다수의 내용은 확인되지 않은 추측 또는 명백한 허위사실에 해당한다”라며 “아티스트는 어린 시절 연습생 생활을 시작하며 일찍이 독립하여 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔고, 해당 인물의 사생활에 대하여 인지하거나 관여할 수 없는 상황”이라고 친오빠 관련 사안에 대해 선을 그었다.
또한 “아티스트는 블리수의 설립 준비 과정에서 관계자들과의 협의를 위해 가족 구성원들로부터 일부 제한적인 조언 및 대화의 전달자로 도움을 받은 사실은 있으나, 당시부터 지금까지 가족구성원이 블리수로부터 보수를 받거나 의사결정에 참여를 한 사실이 전혀 없다”라며 “이후에는 가족구성원들과 일체의 관련 없이 완전히 독립적으로 경영되어 왔다”라고 전했다.
더불어 블리수는 지수의 친오빠에게 일체의 금전적, 법률적 지원을 제공하고 있지 않으며, 향후에도 그러한 지원을 제공할 계획이 없고 이번 사안과 관련하여 어떠한 교류나 관여도 하지 않고 있다고 했다. 그러면서 허위사실 유포 및 명예훼손 게시물 작성·배포 행위 사실 확인 없이 추측성 내용을 기사화 또는 콘텐츠화하는 행위에 대해서는 법적 조치를 취할 것이라고 덧붙였다.
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