이창섭, 신곡 ‘우리들의 동화’ 포스터 공개…아날로그 감성 듬뿍

가수 이창섭이 다양한 가족의 삶을 조명한 포스터로 신곡 ‘우리들의 동화’에 대한 기대감을 높였다.
이창섭은 지난 15일부터 17일까지 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 ‘우리들의 동화’의 프롤로그 영상 및 포스터 이미지를 공개했다.
먼저 공개된 프롤로그는 빈 의자를 향한 카메라 앵글로 시작, 곧이어 초점이 맞춰지고 ‘찰칵’하는 셔터 소리와 함께 ‘우리들의 동화’ 텍스트가 등장하며 아날로그 감성을 물씬 담았다.
포스터는 프롤로그의 연출을 이어가는 동시에, 가족사진을 테마로 실제 가족들의 동화 같은 삶을 조명했다. 특히 각 사진은 이창섭이 직접 운영하는 콘셉트의 ‘동화 사진관’에서 촬영된 것으로, 앞서 모집한 다양한 사연으로 구성됐다.
흑백 사진 속 주인공들은 “딸의 12년 팬심과 함께한 우리 가족”, “우리 네 자매의 곁에 엄마가 함께하는 가장 아름다운 ‘오늘’”, “부모가 되어 끼니를 챙기고, 형제처럼 투닥거리기도 하는 또 다른 가족, 내 동기들”, “보배와 슈니가 그려나갈 또 다른 동화”, “매일이 유쾌한 니야 가족의 동화”라는 문구와 함께 저마다 현실적인 공감과 따스한 온기를 전했다. 더욱이 모든 사진을 이창섭이 직접 촬영한 것으로 알려지며 특별함을 더했다.
마지막으로 베일을 벗은 이창섭의 자화상 포스터는 담담하고 절제된 무드로 시선을 끌었다. 단정하면서도 빈티지한 정장을 차려입은 이창섭은 흑백 필름 톤과 어우러진 감성적인 비주얼로 짙은 여운을 안겼다. 여기에 “높이높이 날아올라라, 젊은 날의 꿈이여”라는 노랫말이 이창섭의 손글씨로 적혀 있어 이번 신곡 ‘우리들의 동화’의 메시지와 감성을 더욱 궁금하게 했다.
한편 이창섭의 신곡 ‘우리들의 동화’는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
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