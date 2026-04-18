남현종 아나운서, 11월 결혼 전격 발표…“상대는 비연예인”

오는 19일 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 엄지인이 남현종 아나운서의 결혼 소식을 전하는 모습이 담긴다.
최근 녹화에서 남현종은 “올해 11월에 결혼을 한다”라며 “상대는 비연예인”이라고 밝혀 이목을 집중시켰다. 이어 “십년지기 친구가 갑자기 소개해 준 사람”이라며 “소개팅 후 제가 직진했다”라고 미모의 여자친구와의 청춘 드라마 같은 러브스토리까지 공개해 도파민을 폭발시켰다.
그는 “소개팅 후 3번째 만남에서 고백했는데 ‘시간을 달라’는 말과 함께 대차게 차였다”라고 밝히며, 결국 직진매력으로 여자친구의 마음을 사로잡았음을 고백했다.
이런 가운데, 엄지인은 일일 웨딩 플래너로 변신해 남현종을 위한 예식장 투어에 나섰다. 이때 결혼식 사회 경험이 많은 전현무가 후배 남현종을 위해 예식 필수조건을 조언했다. 전현무는 결혼식 사회를 보며 얻은 빅데이터에 근거해 “무조건 음식이 맛있어야 한다”라며 예식장 선택 시 제일 중요한 조건으로 ‘음식 맛’을 꼽으며 꼭 필요한 조언을 전해 훈훈함을 자아냈다는 후문이다.
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