BTS, ‘빌보드 200’ 3주 연속 1위·AMA 대상 후보…적수 없는 대세 행보

지난 14일(현지 시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드는 공식 누리집을 통해 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 최신(4월 18일 자) 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 발표했다.
방탄소년단은 직전 주 해당 차트에서 한국 가수 최초로 2주 연속 1위를 차지한 데 이어, 이번 주에도 정상을 지키며 ‘3주 연속 정상’이라는 대기록을 세웠다.
특히 그룹의 앨범 중 해당 차트에서 3주 이상 1위를 차지했던 건 2012∼2013년 5주간(비연속) 1위를 했던 멈포드 앤 선스(Mumford & Sons)의 ‘바벨’(Babel)로, 이후 방탄소년단은 십수 년 만에 해당 차트에서 3주 연속 정상에 올랐다.
타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)의 인기도 뜨겁다. ‘스윔’은 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’의 최신 차트에서 5위에 올랐다.
이와 함께 수록곡 ‘바디 투 바디’(Body to Body, 52위), ‘2.0’(67위), ‘훌리건’(Hooligan, 72위), ‘노멀’(NORMAL, 82위), ‘에프와이에이’(FYA, 90위)도 나란히 순위권에 이름을 올렸다. 이로써 방탄소년단은 신보 수록곡 중 6곡을 3주 연속 차트인시켰다. 또한 ‘스윔’은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에서 3주 연속 정상을 지켰다.
이런 가운데, ‘스윔’의 뮤직비디오는 지난 15일 오후 1시께(이하 한국 시각) 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난달 20일 발매한 후 26일 만의 기록이다.
음반과 타이틀곡의 흥행 속에서 방탄소년단은 미국의 3대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘아메리칸 뮤직 어워드’에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’(Artist of the Year) 부문 후보에 올라 눈길을 끌었다. 컴백 후 한 달이 채 지나지 않은 상황에서 후보에 노미네이트 됐다는 건 방탄소년단의 세계적 입지를 다시 한번 확인할 수 있게 했다.
방탄소년단은 지난 2021년 한국 가수 최초로 ‘아메리칸 뮤직 어워드’에서 ‘올해의 아티스트’를 수상한 바 있다. 이번 노미네이트로 통산 두 번째 대상 수상에 대한 기대감이 커지고 있는 상황이다.
또한 방탄소년단은 ‘올해의 아티스트’ 외에도 ‘베스트 남성 K팝 아티스트’(Best Male K-Pop Artist), ‘송 오브 더 서머’(Song of the Summer)까지 총 3개 부문 후보에 이름을 올렸다.
한편 지난달 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매하고, 21일 광화문 광장에서 컴백쇼를 열면서 ‘K팝 왕의 귀환’을 알린 방탄소년단. 이들은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 공연을 열고 월드투어의 포문을 열었고 오는 17~18일 도쿄돔 공연을 시작으로 북미, 유럽, 남미 등 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸친 대규모 월드투어를 이어갈 예정이다.
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