넥스지, 트랙리스트 공개

그룹 NEXZ(넥스지/토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)가 8일 오후 공식 SNS 채널에 두 번째 싱글 앨범 ‘Mmchk’의 트랙리스트를 공개했다.
트랙리스트에 따르면 신보에는 타이틀곡 ‘Mmchk’를 비롯해 ‘HYPEMAN’(하이프맨), ‘Mmchk (English Version)’(음츠크 (영어 버전))까지 총 3곡이 실린다.
NEXZ 멤버들이 신보 작사에 직접 참여해 눈길을 끈다. 타이틀곡 ‘Mmchk’는 유키, 휴이, 토모야가 크레디트에 이름을 올렸고 2번 트랙 ‘HYPEMAN’은 유키와 토모야가 단독 작사했다.
NEXZ는 2024년 미니 1집 ‘NALLINA’(난리나)에 수록된 ‘Next Zeneration’(넥스트 제너레이션)과 지난해 발매한 미니 3집 ‘Beat-Boxer’(비트복서) 수록곡 ‘Next To Me’(넥스트 투 미)의 노랫말을 직접 썼고, 이번에는 수록 전곡 작사를 도맡아 기대감을 더한다.
2026년 첫 컴백을 기념해 NEXZ는 다채로운 오프라인 이벤트를 마련하고 팬심을 끌어올린다. 컴백 하루 전인 26일 오후 1시 〈“Mmchk” : The Pre-Listening Party〉(“음츠크” : 더 프리-리스닝 파티)를 진행하고 앨범 발매 당일인 27일 오후 8시에는 컴백 쇼케이스 〈NEXZ COMEBACK SHOWCASE ‘Mmchk’〉를 연다.
이어 5월 4일 타이베이, 6월 6일 홍콩, 7월 4일 방콕 등지에서 〈NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT〉(넥스지 글로벌 쇼케이스 이벤트)를 개최하고 각 지역 팬들과 만난다. ‘JYP의 글로벌 기대주’ NEXZ의 월드와이드 활약에 부스터가 될 싱글 2집 ‘Mmchk’와 동명의 타이틀곡은 오는 27일(월) 오후 6시 발매된다.
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