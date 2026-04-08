주우재·양세찬 “송은이 결혼하면 축의금 10억” 통큰 공약

오는 9일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 309회에서는 ‘의외의 연예계 절친’ 케이윌과 안재현이 출연해 예측 불가 입담을 뽐낸다.
이 가운데 ‘옥탑즈’의 첫째 송은이의 결혼이 화두에 오른다. 먼저 안재현은 “케이윌이 결혼을 한다면 축의금으로 1000만 원을 내겠다”는 뜻을 밝히며 통 큰 우정을 자랑한다.
이때 주우재는 케이윌과 안재현의 뜨거운 우정에 자극을 받는다. 그는 “우리도 은이 누나가 결혼하면 모아서 축의금 10억을 주기로 했다”고 선언해 옥탑방을 발칵 뒤집는다. 이에 송은이의 결혼 가능성을 제로에 가깝게 본 양세찬 역시 “나는 전 재산을 쾌척할 것”이라고 공약한다. 거액의 축의금에 눈이 반짝 떠진 송은이가 “진짜지? 10억?”이라며 돌연 의욕을 불태워 웃음을 자아낸다.
이 같은 축의금 공약은 뜻밖의 ‘계약 결혼 프로젝트’로 이어지며 웃음을 더한다. 케이윌이 송은이에게 “누나, 나랑 결혼하면 축의금이 10억 1000만 원”이라며 전략적 M&A를 제안하는 것. 송은이가 0.1초의 고민도 없이 “콜!”을 외치며 동맹이 급물살을 타자, 김종국이 케이윌에게 “형수야, 일해서 버는 게 낫지 않겠니?”라고 말리고 나서 주변을 웃음바다로 만든다.
이후 송은이는 ‘계약 신랑’ 케이윌의 토크를 적극 지원하며 ‘내조의 여왕’으로 거듭닌다. 이처럼 자본주의가 낳은 송은이와 케이윌의 부부 케미가 어떠했을지 본 방송이 더욱 주목된다.
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