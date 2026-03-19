하정우, ♥차정원 언급하자 “나중에 데려오겠다” 미소

19일 오후 공개된 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 배우 하정우가 등장해 방송인 최화정을 만났다.
이날 최화정이 “축하해~”라고 하자, 그가 “여자 친구 생긴 걸 축하한다는 말이냐?”라고 받아쳤다. 최화정이 “네가 옛날에도 얘기했잖아. 그런데 난 그녀인 줄 몰랐지. 내가 팬이야. 옷을 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타로 유명해”라고 했다.
최화정이 “그래서 내가 ‘오늘 괜찮으면 같이 와~’ 했는데”라며 웃었다. 이 말에 하정우가 “나중에 데리고 오겠다”라면서 미소 지어 눈길을 끌었다. 아울러 “한번 그 친구를 따로 초대해 달라”라고 부탁했다. 최화정이 “정말? 따로 와도 돼? 그러면 진짜 우리 할 얘기 많지~”라고 기대했다.
결혼설, 열애설 뒷이야기도 전했다. 최화정이 먼저 “기사가 났는데 그것만 쏙 빼고 얘기하는 것도 그렇잖아~”라고 물었다. 하정우가 아버지인 배우 김용건을 언급하며 “아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 연락해서 ‘아드님 이번에 결혼하신다고, 축하드린다’ 한 거다. 그냥 ‘축하 감사합니다’ 했더니, 그게 동의한 건 줄 알고 기사가 났다”라고 밝혔다. 이어 “첫 기사가 났길래 아버지한테 연락해서 아버지가 그러셨는지 확인만 했다”라고 덧붙였다.
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