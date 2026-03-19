하정우, ♥차정원 언급하자 “나중에 데려오겠다” 미소

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유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 19일 공개

유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
하정우가 연인 차정원 얘기에 미소를 지었다.

19일 오후 공개된 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 배우 하정우가 등장해 방송인 최화정을 만났다.

이날 최화정이 “축하해~”라고 하자, 그가 “여자 친구 생긴 걸 축하한다는 말이냐?”라고 받아쳤다. 최화정이 “네가 옛날에도 얘기했잖아. 그런데 난 그녀인 줄 몰랐지. 내가 팬이야. 옷을 자연스럽게 잘 입는 패셔니스타로 유명해”라고 했다.

최화정이 “그래서 내가 ‘오늘 괜찮으면 같이 와~’ 했는데”라며 웃었다. 이 말에 하정우가 “나중에 데리고 오겠다”라면서 미소 지어 눈길을 끌었다. 아울러 “한번 그 친구를 따로 초대해 달라”라고 부탁했다. 최화정이 “정말? 따로 와도 돼? 그러면 진짜 우리 할 얘기 많지~”라고 기대했다.

유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처


결혼설, 열애설 뒷이야기도 전했다. 최화정이 먼저 “기사가 났는데 그것만 쏙 빼고 얘기하는 것도 그렇잖아~”라고 물었다. 하정우가 아버지인 배우 김용건을 언급하며 “아버지가 낚이셨다. 어떤 기자가 연락해서 ‘아드님 이번에 결혼하신다고, 축하드린다’ 한 거다. 그냥 ‘축하 감사합니다’ 했더니, 그게 동의한 건 줄 알고 기사가 났다”라고 밝혔다. 이어 “첫 기사가 났길래 아버지한테 연락해서 아버지가 그러셨는지 확인만 했다”라고 덧붙였다.

(서울=뉴스1)

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