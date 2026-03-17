환희 ‘살림남’ 제작진 3년 섭외에 출연 확정…가정사 공개

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KBS 2TV ‘살림하는 남자들2’
KBS 2TV ‘살림하는 남자들2’
가수 환희가 ‘살림남’에 합류한다.

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)는 환희가 새 멤버로 합류한다고 밝혔다.

환희는 ‘살림남’을 통해 그동안 방송에서 공개되지 않았던 일상과 인간적인 매력을 선보일 예정이다. 특히 가족 이야기와 가정사 등 그동안 방송에서 쉽게 볼 수 없었던 다양한 이야기가 최초로 공개된다. 무대 위 모습과는 또 다른 진솔한 일상을 통해 시청자들과 한층 가까이 소통할 전망이다.

제작진 역시 환희의 합류를 위해 오랜 시간 공을 들였다는 후문이다. ‘살림남’ 제작진은 약 3년 동안 환희 섭외에 공을 들이며 꾸준히 러브콜을 보내왔고, 마침내 출연이 성사된 것으로 전해져 더욱 기대를 모은다.

환희는 플라이 투 더 스카이(Fly To The Sky) 멤버로 데뷔해 ‘시 오브 러브’(Sea of Love), ‘미싱 유’(Missing You), ‘가슴 아파도’ 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 ‘명품 발라더’로 사랑받아 왔다. 최근에는 트로트 장르에서도 두각을 드러내며 ‘트로트 황태자’로 존재감을 이어가고 있어 이번 ‘살림남’을 통해 보여줄 새로운 매력에도 기대가 쏠린다.

환희는 오는 21일 방송부터 시청자와 만날 예정이다.

(서울=뉴스1)

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