환희 ‘살림남’ 제작진 3년 섭외에 출연 확정…가정사 공개

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)는 환희가 새 멤버로 합류한다고 밝혔다.
환희는 ‘살림남’을 통해 그동안 방송에서 공개되지 않았던 일상과 인간적인 매력을 선보일 예정이다. 특히 가족 이야기와 가정사 등 그동안 방송에서 쉽게 볼 수 없었던 다양한 이야기가 최초로 공개된다. 무대 위 모습과는 또 다른 진솔한 일상을 통해 시청자들과 한층 가까이 소통할 전망이다.
제작진 역시 환희의 합류를 위해 오랜 시간 공을 들였다는 후문이다. ‘살림남’ 제작진은 약 3년 동안 환희 섭외에 공을 들이며 꾸준히 러브콜을 보내왔고, 마침내 출연이 성사된 것으로 전해져 더욱 기대를 모은다.
환희는 플라이 투 더 스카이(Fly To The Sky) 멤버로 데뷔해 ‘시 오브 러브’(Sea of Love), ‘미싱 유’(Missing You), ‘가슴 아파도’ 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 ‘명품 발라더’로 사랑받아 왔다. 최근에는 트로트 장르에서도 두각을 드러내며 ‘트로트 황태자’로 존재감을 이어가고 있어 이번 ‘살림남’을 통해 보여줄 새로운 매력에도 기대가 쏠린다.
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