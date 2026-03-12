박진영, 설렘 ‘첫사랑 안광’ 통했다…넷플릭스 글로벌 7위 (샤이닝)

JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’(극본 이숙연/연출 김윤진) 1, 2회에서 박진영이 가족을 잃은 뒤의 상처와 우연히 마주한 첫사랑의 떨림이 공존하는 연태서를 설득력 있게 그려내며 ‘연태서 앓이’를 유발하고 있는 것. 이에 ‘샤이닝’은 전세계 시청자들의 호응을 얻으며 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 7위에 올랐다. (3/11 넷플릭스 투둠 TOP 10 웹사이트 기준)
박진영은 서울에서 전학을 온 전학생 연태서 역으로 여름방학 도서관에서 처음 만난 모은아(김민주 분)와 첫사랑 서사를 만들어가며 단번에 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 처음에는 은근히 선을 그었지만 서로를 알아가며 바라보는 눈빛과 말투에도 조금씩 변화가 생겼고 아빠 때문에 불안해하는 모은아를 걱정하거나 다시 만난 모은아 앞에서 감정의 동요를 느끼는 장면은 연태서의 달라진 마음을 느껴지게 만들었다.
무엇보다 모은아에 대한 사랑을 자각하고 난 후 흔들림 없이 자신의 감정을 내비치는 연태서만의 표현 방식이 흥미진진함을 배가시켰다. 박진영은 이전의 무던하고 냉철했던 눈빛과는 달리 떨림 어린 시선으로 모은아를 바라보는 연태서를 또 다른 결로 그려냈다.
모은아와의 첫 입맞춤 후 헤어지기 싫은 아쉬움에 함께 모은아의 방에 몰래 숨어든 연태서의 모습 또한 서툴지만 풋풋하고 순수한 첫사랑의 감성을 고스란히 전하며 보는 이들로 하여금 기억 저편에 놓여있는 첫사랑의 추억을 불러일으켰다.
그런가 하면 불의의 사고로 부모님을 여의게 된 인물을 세심하게 표현하는 연기도 진한 여운을 선사했다. 힘든 상황 속에서도 좀처럼 내색하지 않고 아픈 동생 연희서(성유빈 분)를 챙기며 학업에 매진하는 등 흐트러짐 없는 자세로 짙은 인상을 남긴 것. 특히 이런 독립적이고 현실적인 연태서의 면모를 박진영은 담담하고도 쓸쓸하게 담아내 몰입도를 높였다.
남몰래 부모님에 대한 그리움과 마음의 상처를 떠올리는 순간은 먹먹함을 안겼다. 귀 이상 증세로 병원에서 진료를 받다 처음으로 가족의 사고에 대해 입 밖으로 내뱉는 연태서의 힘겨운 고백은 표정, 목소리 톤은 물론 미묘한 호흡까지 디테일하게 잡아낸 박진영의 연기가 깊은 울림을 전했다.
이처럼 박진영은 한 청춘의 설렘과 아픔 등 다채로운 내면을 세밀하고 깊이 있게 조명하며 더욱 설득력 있는 캐릭터를 완성, 뜨거운 호응을 받고 있다. 촉촉한 눈빛만으로도 과몰입을 책임지는 박진영의 독보적인 표현력이 또 어떤 감동과 울림을 선사할지 앞으로의 방송이 더욱 기대되고 있다.
존재만으로도 로맨스 감성을 200% 충전시키는 박진영의 열연은 매주 금요일 저녁 8시 50분에 2회 연속으로 방송되는 JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’에서 만나볼 수 있다.
