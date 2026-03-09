‘버추얼돌’ 스킨즈, 국내 첫 홀로그램 팬사인회…쇼룸 오픈

버추얼 아이돌 그룹 SKINZ(스킨즈)와 글로벌 엔터테크 기업 크리에이티브멋(MUT)이 협업해 기술과 공연 콘텐츠가 결합된 새로운 형태의 버추얼 팬 경험을 선보인다.
SKINZ는 첫 번째 미니앨범 ‘SKINZ IS SKINZ’ 발매를 기념해 오늘(9일)부터 15일까지 서울 여의도의 더현대 서울 6층에 위치한 크리에이티브멋 오프라인 스토어 TUNE에서 ‘SKINZ 1st Mini Album ‘SKINZ IS SKINZ’ CONTENT SHOWROOM’을 개최한다.
이번 쇼룸은 SKINZ의 앨범 세계관을 오프라인 공간에서 체험할 수 있도록 기획된 프로젝트로, 대형 LED 미디어 콘텐츠와 홀로그램 기술, 팬 참여형 프로그램 등이 결합된 체험형 콘텐츠로 구성됐다.
지난해 4월 데뷔한 7인조 버추얼 아이돌 그룹 SKINZ는 도빈, 다엘, 권이랑, 핀, 재온, 태오, 율로 구성된 팀으로 언리얼 엔진 기반의 고도화된 그래픽 기술과 세계관 중심 스토리텔링을 결합해 버추얼 K-팝 시장에서 빠르게 주목받고 있는 그룹이다. 리얼타임 렌더링 기반의 라이브 퍼포먼스를 통해 가상과 현실을 넘나드는 새로운 공연 경험을 제시하며 차별화된 콘텐츠 경쟁력을 보여주고 있다.
SKINZ는 데뷔 전 ‘2024 SBS 가요대전’ 티저 영상으로 처음 존재감을 드러낸 데 이어, 1년 뒤 ‘2025 SBS 가요대전’ 무대에 정식 출연해 선공개곡 ‘WHY U MAD’를 선보이며 화제를 모았다. 멤버 전원이 작사·작곡·프로듀싱에 참여하는 자체 제작형 그룹으로 데뷔 싱글부터 꾸준히 음악 작업에 참여해 팀의 음악적 색깔을 구축해 왔다. 오는 11일 오후 6시 발매되는 첫 번째 미니앨범 ‘SKINZ IS SKINZ’는 싱글 ‘돌아오는 길’ 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보로, 더블 타이틀곡 ‘WHY U MAD’와 ‘Poison Ivy’를 포함한 앨범이다.
이번 프로젝트에는 G-DRAGON 미디어 전시 글로벌 투어를 통해 기술 경쟁력을 인정받은 크리에이티브멋이 참여해 버추얼 아티스트 콘텐츠 경험을 확장한다. 크리에이티브멋은 해당 프로젝트로 ‘2025 앤어워드’ 디지털 광고 부문 AI 분야 Gold를 수상했으며, ICT AWARD KOREA 2025 GRAND PRIX 통합대상과 과학기술정보통신부 장관 표창을 받는 등 미디어테크 기반 전시 프로젝트로 주목받고 있다.
쇼룸은 미니앨범 발매 다음날인 12일을 기점으로 프리런칭과 런칭 단계로 운영된다. 9일부터 진행되는 프리런칭 기간에는 대형 LED 를 통해 미니앨범과 관련된 콘텐츠가 공개되며, 홀로그램 장비를 통해 SKINZ 멤버들이 직접 앨범을 소개하는 콘텐츠가 상영된다. 팬들이 메시지를 남길 수 있는 ‘미니앨범 메시지 월’도 함께 운영된다.
12일부터는 TUNE 쇼룸에서만 공개되는 릴레이 댄스 영상과 단독 메시지 콘텐츠 등 스페셜 영상이 홀로그램 장비를 통해 공개된다. 또 대형 LED를 통해 뮤직비디오 영상이 송출되며, ‘라이브 포토존’, TUNE 한정 포토카드 증정, 럭키드로우 이벤트 등 다양한 팬 참여 프로그램이 진행된다.
오는 14일에는 국내 버추얼 아이돌 그룹 최초로 오프라인 홀로그램 팬사인회가 진행된다. 크리에이티브멋의 리얼타임 홀로그램 기술을 활용해 버추얼 아티스트가 실제 공간에 등장한 듯한 방식으로 팬들과 만나는 새로운 형태의 팬 이벤트다.
크리에이티브멋은 인공지능(AI), 홀로그램, 가상현실(VR) 등 미디어테크 기술을 K-컬처와 결합한 콘텐츠를 선보여 온 글로벌 엔터테크 기업이다. G-DRAGON을 비롯해 배우 지창욱, 가수 김준수(XIA), BOYNEXTDOOR 등 다양한 아티스트의 미디어 전시 프로젝트를 진행하며 기술 기반 엔터테인먼트 콘텐츠 영역을 확장해 나가고 있다.
