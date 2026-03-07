최예나, 신보 ‘러브 캐처’ 하라메 공개…‘예나 코어’ 컴백 예열

최예나는 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 5집 ‘러브 캐처’(LOVE CATCHER)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.
공개된 하이라이트 메들리는 흑백 화면 속 레트로 감성이 물씬 풍기는 TV 위로 새 앨범명 ‘러브 캐처’가 등장하며 시선을 사로잡았다. 이어 최예나의 인형 같은 비주얼과 함께 타이틀곡 ‘캐치 캐치’의 음원 일부가 공개돼 컴백 기대감을 고조시켰다. 특히 한 번 들어도 잊히지 않는 중독성 강한 멜로디와 최예나 특유의 깜찍한 퍼포먼스가 어우러지며 완곡에 대한 궁금증을 끌어올렸다.
이어 ‘봄이라서 (Feat. 딘딘, 정형돈)’, ‘스티커 (Feat. 윤마치 (MRCH))’, ‘4월의 고양이’, ‘물음표 (Feat. 폴킴)’까지 음원 일부가 공개되며 각 트랙마다 서로 다른 매력을 예고했다. 키치한 분위기의 곡부터 감정이 짙게 묻어나는 곡까지 다채로운 장르가 담겨 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.
‘러브 캐처’는 봄바람처럼 다가온 사랑의 순간들을 다양한 감정과 색깔로 풀어낸 앨범이다. 최예나는 특유의 키치한 매력과 솔직한 감성을 담아 사랑을 좇는 한 명의 ‘러브 캐처’로 변신한다.
타이틀곡 ‘캐치 캐치’는 일렉트로 팝 사운드 위에 ‘쫓고 쫓기는’ 관계의 긴장감을 경쾌하게 녹여낸 곡이다. 중독성 강한 신스 루프와 멜로디 라인이 밀고 당기는 감정선을 세련된 사운드로 풀어내고, 앙큼한 매력이 돋보이는 최예나의 보이스가 곡의 몰입도를 높인다.
매 앨범 독보적인 콘셉트 소화력을 보여온 최예나는 이번 ‘러브 캐처’를 통해 다시 한번 자신만의 ‘예나 코어’를 각인시키며 솔로 아티스트로서의 탄탄한 입지를 증명할 예정이다. 비주얼과 음악, 퍼포먼스 삼박자가 어우러진 이번 신보는 ‘예나 장르’라는 수식어에 걸맞은 강렬한 임팩트를 남길 것으로 기대를 모은다.
한편 최예나의 미니 5집 ‘러브 캐처’는 오는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
