빅나티, 26일 ‘코발트와 네이비 그 사이’ 발매…선우정아 참여

빅나티는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 EP ‘코발트와 네이비 그 사이’를 발매한다.
‘코발트와 네이비 그 사이’는 저녁부터 깊은 새벽의 네이비에서 어렴풋이 동이 터오는 코발트 빛까지, 고요하고 차분한 시간의 흐름을 세밀하게 그려낸 앨범이다. 빅나티는 총 13곡의 방대한 트랙 속에 청춘의 불완전함과 그 이면의 생동감을 다루며, 자신만의 음악적 언어로 청춘들에게 뜨거운 응원을 건넨다.
더블 타이틀곡 ‘안녕’과 ‘메아리’(Feat. 선우정아), 지난해 선공개된 ‘무리했었던 약속들’(Feat. 개리), ‘딱 1년만’(Feat. 10CM), ‘팔과 다리’(Feat. 이성우 of NoBrain)를 비롯해 ‘은닉’(Feat. Glen Check), ‘디셈버’(Feat. 신인류)’, ‘ㄱㅅㄲ’(Feat. 식케이 (Sik-K)), ‘난리블루스’(Feat. 최성), ‘이제우린뭣도아니고’(Feat. 밍기뉴), ‘전화해주세요’(Feat. jisokuryClub), ‘렛 미 러브러브 유’(Feat. blah)’, ‘포 더 퍼스트 타임, 아임 인 러브’(Feat. Yescoba)까지 총 13곡이 이번 앨범에 수록된다.
특히 빅나티는 장르와 세대의 경계를 허무는 화려한 피처링진과 협업해 앨범의 완성도와 밀도를 한층 끌어올렸다. 개리, 10CM(십센치), 선우정아, 노브레인 이성우, 신인류, 식케이, 최성, 밍기뉴, 블라, 예스코바까지 각기 다른 개성과 색깔을 지닌 아티스트들이 피처링에 참여해 빅나티와 시너지를 발휘했다.
이 가운데 더블 타이틀곡 중 ‘메아리’는 빅나티의 쓸쓸한 보컬과 선우정아의 잔잔하게 스며드는 음색으로 그리움을 또렷하게 풀어낸 곡이다. 절제되면서도 균형 잡힌 사운드는 동트기 직전의 공기처럼 진한 몰입과 여운을 선사한다. 또한 ‘은닉’과 ‘전화해주세요’에서 빅나티는 글렌체크와 지소쿠리클럽의 곡 샘플링을 통해 과거와 현재의 사운드를 새로우면서도 유기적인 방식으로 재해석하고 연결한다.
음원뿐만 아니라 빅나티와 피처링 아티스트가 함께한 라이브 클립 영상도 순차 공개될 예정이다. 앞서 하이어뮤직 공식 SNS에는 빅나티와 피처링진의 단체 사진이 공개돼 라이브 콘텐츠에 대한 리스너들의 기대감을 높였다.
오랜만의 앨범 단위 작업물인 만큼 빅나티는 데뷔 후 처음으로 바이닐(LP) 음반을 발매하며 팬들의 기대에 화답한다. ‘코발트와 네이비 그 사이’의 바이닐(LP)은 23일부터 3월 8일까지 각종 음반 판매 사이트를 통해 예약 구매할 수 있다.
빅나티는 폭넓은 역량을 집약한 이번 EP ‘코발트와 네이비 그 사이’를 통해 2026년 행보를 시작한다. 탄탄한 음악 세계는 물론 풍성한 변주를 담아낸 웰메이드 트랙으로 많은 리스너에게 깊은 공감과 위로를 선사할 전망이다.
한편, 빅나티는 지난해 파격적인 사운드와 시도를 담은 싱글 ‘뮤직’(MUSIC)을 발매하고, ‘2025 마마 어워즈’에서 베스트 랩&힙합 퍼포먼스 상을 받으며 독창적인 음악성을 재차 입증했다.
