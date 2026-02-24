‘버추얼 여돌’ OWIS, 3월 23일 데뷔

OWIS(오위스, 세린·하루·썸머·소이·유니)는 24일 0시 공식 SNS를 통해 데뷔 일자를 담은 트레일러 영상과 웹툰 형식으로 멤버들의 비주얼을 공개했다.
먼저 데뷔 트레일러는 ‘기억의 박물관’으로 초대하는 목소리로 시작했다. “오래된 기억들은 정리가 필요하다”라는 내레이션 속 현실의 소품은 꿈속 오브제로 바뀌고, 가상과 현실이 계속해서 교차됐다. 이어 “나는 당신의 잃어버린 조각”이라는 문구로 꿈과 자아에 대한 메시지를 전하며 한 편의 예술 영화 같은 분위기를 완성했다.
함께 공개된 웹툰에는 멤버들의 비주얼과 일상이 담겼다. 푸른 초원을 달리는 장면부터 교복 차림으로 연습실 거울 앞에 모여 셀카를 찍는 친근한 모습까지 다양한 순간들이 펼쳐졌다.
특히 밤하늘 아래 신비로운 빛을 쏟아내는 거대한 문이 열리고, 그 너머로 펼쳐진 청량한 하늘을 마주한 OWIS의 모습이 눈길을 끌었다. ‘다시 만날 하늘을 밟고 서 있어’라는 문구와 함께 서로 고개를 기대고 잠든 장면으로 마무리되며 팬들의 상상력을 자극했다. 앞으로 이들이 어떤 콘텐츠로 세계관을 풀어갈지 기대가 모인다.
OWIS는 크리에이티브 디렉터 이해인 CCO와 전 워너뮤직코리아 이사 김제이 CEO가 설립한 신생 엔터사 ama(all my anecdotes)의 첫 번째 아티스트다. 팀명은 ‘Only When I Sleep’의 약자로, ‘오직 꿈속에서만 만날 수 있다’는 의미를 전한다. 이들은 잃어버린 꿈을 찾아가는 소녀들의 성장 스토리로 버추얼 아이돌 시장에 새 지평을 열 전망이다.
