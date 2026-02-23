박진영, 기관사 되기까지 “남 시선보다 본인 방식대로 사는 데 끌려” (샤이닝)

오는 3월 6일(금) 첫 방송될 JTBC 새 금요시리즈 ‘샤이닝’(극본 이숙연/연출 김윤진)은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마다.
극 중 박진영은 차갑고 묵묵해 보이는 겉모습 뒤 애틋한 감성을 품고 사는 지하철 기관사 연태서 역을 맡아 그의 열아홉 시절부터 어른이 된 지금까지의 서사를 그린다. 아픔을 품은 채 담담하게 자신만의 방식대로 살아가는 연태서의 청춘과 사랑을 고스란히 담아낼 박진영의 활약에 기대가 쏠리고 있다.
‘샤이닝’의 현실성 있는 이야기가 매력으로 다가왔다는 박진영은 “그저 예쁘기만 한 청춘이 아니라 현실적인 문제로 힘들어하는 부분이 누구나 공감할 수 있는 내용이라고 생각해 참여하고 싶었다”고 말했다. 뿐만 아니라 연태서라는 캐릭터에 대해서는 “조건 없는 믿음으로 ‘이런 사람이 있었으면 좋겠다’라고 대본에서 넌지시 제시하는 인물 같았다. 이런 따뜻한 인물에게 마음을 뺏겨 이 역할을 연기해 보고 싶다 생각했다”며 출연 계기를 밝혔다.
더불어 박진영은 “우리 모두가 살아가면서 남의 시선을 신경 쓰지 않는 것이 좋다는 것을 알고는 있지만 대체로 그 시선을 피하기가 쉽지 않다는 것 또한 알고 있다. 하지만 연태서는 남의 시선보다 본인의 방식대로 삶을 살아간다. 이 부분이 가장 큰 매력으로 다가왔다”며 캐릭터와의 강렬했던 첫인상을 회고 했다.
이처럼 연태서라는 인물을 향한 박진영의 애정어린 시선이 캐릭터를 얼마나 깊이있게 완성시킬지 궁금해지는 상황. 특히 열아홉 살의 소년에서 어른이 되기까지 시간의 흐름도 담아내야 하는 가운데 박진영은 “대본을 읽을수록 연태서라는 인물에게는 나이가 들어서도 일관된 모습들이 많이 보였다. 그래서 나이대별로 다름을 연기로 표현하지는 않았다. 다만 차이를 둔 부분이 있다면 태서가 힘듦을 받아들이는 방식이다. 어릴 때보다는 어른일 때 조금 더 관록이 생겼다는 것을 보여주고 싶었던 것 같다”며 남다른 열정과 섬세함을 드러냈다.
끝으로 박진영은 관전 포인트를 직접 꼽아 본방 사수 욕구를 더욱 북돋았다. “가장 평범하고 일상적인 이야기가 가장 아름다운 이야기라고 생각한다. 연태서와 모은아가 그려가는 이야기들이 우리가 살아가면서 한 번쯤은 느껴봄 직한 감정들이고, 그 부분에 집중해서 보시면 보다 큰 감동을 느끼실 수 있을 것”이라고 말해 ‘샤이닝’에 대한 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.
박진영이 그려낼 찬란한 청춘의 단면은 오는 3월 6일(금) 저녁 8시 50분에 1, 2회 연속으로 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 ‘샤이닝’에서 만나볼 수 있다.
