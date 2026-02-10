정해인, 3월 국내 팬미팅…‘정해인 취향인 모임’ 개최

10일 소속사 FNC 엔터테인먼트에 따르면 정해인은 오는 3월 28~29일 서울 이화여자대학교 대강당에서 2026 정해인 팬 미팅 ‘정해인 취향인 모임’을 개최한다.
이번 팬 미팅은 지난해 3월 개최한 2025 정해인 앙코르 팬 미팅 ‘OUR TIME HBD’ 이후 약 1년 만에 개최되는 국내 팬 미팅으로, 팬들과 다시 한번 가까이 호흡하는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.
특히 타이틀인 ‘정해인 취향인 모임’은 말 그대로 ‘배우 정해인이 취향인 사람들의 모임’이라는 의미를 담고 있다. 이번 팬 미팅에서는 정해인의 다채로운 취향을 함께 탐구하는 동시에, ‘해이니즈’(팬덤명) 또한 서로의 취향을 나누며 공감하고 즐길 수 있는 시간이 될 예정이다. 오는 4월 1일 정해인의 생일을 앞두고 진행되는 팬 미팅인 만큼, 팬들과 더욱 특별한 추억을 쌓는 시간이 될 것으로 기대된다.
2026 정해인 팬 미팅 ‘정해인 취향인 모임’ 티켓 예매는 공연 예매 사이트 멜론티켓을 통해 오픈된다. 팬카페 인증을 통한 선예매는 오는 2월 24일 오후 8시부터, 일반 예매는 2월 27일 오후 8시부터 가능하다.
