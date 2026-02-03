BTS 3월 21일 광화문광장 컴백쇼, 넷플릭스서 190개국 생중계

그룹 방탄소년단(BTS)이 광화문 광장에서 초대형 컴백쇼를 펼치는 가운데, 넷플릭스가 현장 생중계를 맡는다.
3일 넷플릭스는 “오는 3월 21일 오후 8시 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 단독 생중계한다”라고 밝혔다.
서울을 상징하는 공간 중 하나인 광화문 광장에서 펼쳐질 방탄소년단의 공연은 초미의 관심을 모으고 있는 신보 ‘아리랑’(ARIRANG)의 공개에 발맞춰 마련됐다. 방탄소년단의 역사적인 컴백 무대를 위해 넷플릭스와 하이브도 협업을 결정했다.
이번 공연에서 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 멤버 전원이 신보 컴백 무대를 최초로 선보일 예정이다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개 국가의 시청자들에게 생중계된다.
방탄소년단의 다섯 번째 정규 ‘아리랑’은 팀의 출발점과 정체성에 대한 깊이 있는 성찰을 담고 있다. 방탄소년단은 앨범 발매 후 아시아, 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 등을 아우르는 34개 지역에서 82회 공연으로 진행되는 대규모 월드투어에 돌입할 계획이다.
‘아리랑’ 앨범의 제작 과정을 담은 넷플릭스 장편 다큐멘터리 ‘BTS: 더 리턴’도 3월 27일 공개한다. 넷플릭스 다큐멘터리 ‘스트링어: 그 사진은 누가 찍었나’, ‘팝 역사상 가장 위대한 밤’을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독과 ‘마사’, ‘카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀’의 제작사 디스 머신(This Machine)이 빚어낸 ‘BTS: 더 리턴’은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 여정을 조명한다.
이번 컴백 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트다. ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 ‘스카이스크래퍼 라이브’ ‘스타 서치’ ‘NFL 크리스마스 게임데이’ ‘폴 vs 타이슨’ 등 넷플릭스가 선보여온 탄탄한 라이브 이벤트 라인업의 뒤를 이을 예정이다. 향후 넷플릭스는 MLB, FIFA 여자 월드컵, 배우 조합상(The Actor Awards) 등 다양한 라이브 라인업을 회원들에게 선보일 계획이다.
댓글 0