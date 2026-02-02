지드래곤, 佛 매료시킨 ‘국경 없는 예술’…자선 행사 2년 연속 대미

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 파리 자선 무대에서 음악·예술·패션을 아우르는 독보적인 무대로 프랑스 현지를 다시 한 번 매료시켰다.
지난 1월 30일(현지 시간) 프랑스 공영 채널 France 2를 통해 지난 22일 파리 라 데팡스 아레나에서 열린 프랑스 대표 자선 행사 ‘노란 동전 모으기 자선 행사(Le Gala des Pièces Jaunes)’ 무대가 공개됐다. 지난해에 이어 2년 연속 초청된 유일한 한국 아티스트로 무대에 오른 G-DRAGON은 프랑스 현지 매체와 시청자들 사이에서 ‘왜 그가 G-DRAGON인가’를 다시금 확인시켰다.
이번 무대는 지난해에 이어 프랑스 영부인 겸 병원 재단 이사장 브리지트 마크롱(Brigitte Macron) 여사의 초청으로 성사된 것으로 알려지며 상징성을 더했다. 이날 G-DRAGON은 Christina Aguilera(크리스티나 아길레라), A$AP Rocky(에이셉 라키), Future(퓨처) 등 세계 음악 시장을 이끄는 아티스트들 사이에서 공연의 대미를 장식하며 글로벌 아이콘으로서의 위상을 떨쳤다.
방송 이후 프랑스 국영 방송 France 2는 G-DRAGON을 “K-팝의 전설(Légende du K-Pop)이자 국경을 허문 아티스트”라고 소개하며 그의 무대를 이날 행사의 하이라이트로 집중 조명했다. 또한 오페라 발레단 에투알(Étoile) 출신 발레리나 오렐리 뒤퐁(Aurélie Dupont)과 프랑스를 대표하는 힙합 댄서이자 비욘세(Beyonce)의 안무가로 잘 알려진 레 트윈스(Les Twins)가 함께한 협업에 대해 “음악, 힙합, 발레가 결합된 가장 예술적인 순간”이라고 평가했다.
무대는 INTRO와 함께 시작된 ‘DRAMA’로 깊은 인상을 남겼다. 무대의 포문을 연 발레리나 오렐리 뒤퐁은 G-DRAGON의 차분하고 절제된 라이브가 이어지는 동안 음악의 감정을 시각적으로 확장했다. 과한 연출 없이도 음악과 움직임이 유기적으로 이어지며, 관객을 자연스럽게 끌어들이는 밀도 있는 흐름이 완성됐다.
이어진 ‘TOO BAD’ 무대에서는 분위기가 단번에 반전됐다. 프랑스 출신 힙합 듀오 레 트윈스가 퍼포먼스로 무대를 열었고, 뒤이어 등장한 G-DRAGON과의 호흡 속에서 즉흥성과 에너지가 살아 있는 장면들이 연속적으로 펼쳐졌다. 특히 평소 타 아티스트의 무대 요청에 쉽게 응하지 않는 것으로 알려진 레 트윈스는 G-DRAGON에 대해 “그는 진짜 아티스트다. 우리와 에너지와 자유가 닮았다”고 전하며, ‘G-DRAGON이기에’ 그의 제안에 흔쾌히 응했다고 밝혔다. 이러한 이들의 공감대는 무대 위에서도 자연스럽게 드러났다. 여기에 ‘Lady Marmalade’ 편곡이 더해지며 파리라는 정서를 무대 전체에 녹여냈다.
스타일링 역시 현지 반응을 이끈 요소였다. G-DRAGON은 파란색 샤넬 커스텀 재킷과 레드 스카프를 매치해 프랑스 국기를 연상시키는 컬러 조합을 선보였고, 자신을 위해 제작된 단 하나뿐인 네크리스 ‘반다나 로열’을 착용해 강렬한 인상을 남겼다.
G-DRAGON은 오는 2월 6일부터 8일까지 서울 KSPO DOME에서 데뷔 첫 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’를 개최하며, 이후 일본 요코하마와 태국 방콕에서 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.
