니쥬, 4월 1일 日 앨범 발매

JYP엔터테인먼트 걸그룹 NiziU(니쥬)가 4월 1일 두 번째 일본 EP ‘Too Bad’(투 배드)를 발표한다.
JYP엔터테인먼트는 2월 2일 오전 공식 홈페이지와 SNS 채널에 NiziU 두 번째 EP ‘Too Bad’ 단체 이미지와 함께 신보 발매 소식을 전했다. 이에 따르면 NiziU는 2024년 7월 첫 EP ‘RISE UP’(라이즈 업) 이후 약 1년 9개월 만에 새로운 EP ‘Too Bad’를 선보이고 2026년 활발한 활동을 펼친다.
타이틀곡 ‘Too Bad’는 NiziU가 주체적으로 자신의 미래를 개척해 나가는 모습을 그려 국내외 팬들에게 새로운 에너지를 전할 것으로 기대를 모은다. 신보에는 동명 타이틀곡을 비롯해 현지 데뷔 5주년을 맞아 WithU(팬덤명: 위쥬)를 향한 마음을 담아 멤버가 작사에 참여한 ‘Light it Up’(라이트 잇 업)과 커버곡 1곡까지 총 3곡이 수록된다.
NiziU는 두 번째 EP 발표에 앞서 일본 5개 도시 아레나 투어 ‘NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”’(니쥬 라이브 위드 유 2026 “뉴 에보뉴션”)으로 분위기를 예열한다. 2월 14일~15일 일본 아이치를 시작으로 27일~28일 홋카이도, 3월 7일~8일 오사카, 18일~19일과 21일~22일 도쿄, 28일~29일 후쿠오카에서 총 12회 공연을 열고 관중과 만날 예정이다.
댓글 0