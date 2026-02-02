클로즈 유어 아이즈, 첫 단독 콘서트 성료…팬들 배웅까지

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 클유아)가 첫 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.
클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 지난달 31일과 이달 1일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 ‘비욘드 유어 아이즈(BEYOND YOUR EYES)’를 개최했다.
이번 공연은 ‘비욘드 유어 아이즈’ 타이틀에 걸맞게 클로즈 유어 아이즈의 음악 세계와 서사를 확장해 나가는 구성을 자랑했다. 또한 둘째 날 공연은 현장을 찾지 못한 국내외 팬들이 함께 즐길 수 있도록 K팝 팬덤 플랫폼 빅크(BIGC)를 통해 온라인으로 생중계됐다.
입장 전에는 공연 콘셉트를 반영한 눈 모양의 사탕을 나눠주며 콘서트 세계관을 예고했다. 이 사탕은 오프닝 VCR 속 멤버들이 먹는 소품으로 등장해 팬들이 그 세계관 속에 함께 들어온다는 의미를 담아 몰입도를 한층 끌어올렸다.
오프닝 VCR은 팀명과 맞닿은 ‘눈’을 키워드로 전개돼 시선을 압도했다. 이어 클로즈 유어 아이즈는 데뷔 앨범 ‘이터널티(ETERNALT)’의 첫 트랙이자 팀의 시작을 알린 곡 ‘클로즈 유어 아이즈(Close Your Eyes)’로 첫 단독 콘서트의 화려한 포문을 열었다. 특히 멤버들이 시작부터 객석에서 깜짝 등장해 현장은 그야말로 열광의 도가니가 됐다.
이 외에도 클로즈 유어 아이즈는 ‘내 안의 모든 시와 소설은’, ‘스노이 서머(Snowy Summer)’, ‘페인트 캔디(Paint Candy)’, ‘X’, ‘SOB’ 등 역대 타이틀곡은 물론 큰 사랑을 받은 수록곡까지 다채롭게 선보여 풍성한 볼거리를 선사했다.
그 중에서도 ‘시크(CHIC)’와 ‘2.0’ 두 곡은 이날 공연에서 처음으로 무대를 선보인 곡으로, 위풍당당한 자신감을 담은 두 곡의 무드와 찰떡같이 어우러진 감각적인 안무가 팬심을 제대로 저격했다.
클로즈 유어 아이즈가 야심 차게 준비한 미발매 신곡 세 곡의 무대도 이어졌다. 멤버들은 “과감하게 콘서트에서 선공개한다. 제목만 봐도 베스트일 것 같은 곡”이라는 소개와 더불어 ‘베스트 라이프(Best Life)’ 무대를 깜짝 공개해 팬들을 더욱 열광하게 했다.
뿐만 아니라 형 라인 전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민의 유닛곡 ‘네임리스(Nameless)’, 막내 라인 송승호, 켄신, 서경배의 유닛곡 ‘레모네이드(Lemonade)’까지 다채로운 무대가 계속해서 펼쳐졌다. 소울풀한 그루브가 인상적인 ‘네임리스’와 상큼 청량한 매력이 돋보이는 ‘레모네이드’가 각각 다른 매력을 자랑했고, 멤버 각자의 개성과 역량을 확인할 수 있는 무대의 향연이 폭발적인 환호를 자아냈다.
클로즈 유어 아이즈는 약 2시간 동안 펼쳐진 공연을 통해 팬들과 함께 호흡하고 교감하며 잊지 못할 감동의 순간을 완성했다.
클로즈 유어 아이즈는 공연 말미 “콘서트를 위해 힘써 주신 많은 분들과 가족들, 무엇보다 꿈 같은 시간을 만들어 주신 클로저(공식 팬덤명)에게 감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 데뷔한 지 1년이 안 된 시점에 빠르게 콘서트를 하기 위해서 많은 분들이 함께 고생해 주셨는데, 서울 공연을 잘 마무리하게 된 것 같아 기분이 좋다. 지금도 꿈을 꾸고 있는 것 같은데, 여러분도 저희와 함께하는 순간들이 행복하다면 앞으로도 같이 함께해 주셨으면 좋겠다. 감사하고 사랑한다”라고 소감을 전했다.
클로즈 유어 아이즈는 공연이 끝난 후에도 깜짝 하이바이 이벤트를 열고 팬들의 귀갓길을 따뜻하게 배웅했다.
‘비욘드 유어 아이즈’ 서울 공연을 성공적으로 마무리한 클로즈 유어 아이즈는 일본으로 넘어가 오는 10일과 11일 양일간 도쿄, 13일 나고야, 15일 오사카까지 3개 도시에서 투어를 이어간다.
