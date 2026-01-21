휘브, 7인조 새출발…강렬 누아르 아우라

그룹 휘브(WHIB/김준민, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 원준)가 첫 번째 미니앨범 ‘ROCK THE NATION (록 더 네이션)’의 첫 번째 NOIR(누아르) 버전 콘셉트 사진을 공개했다.
이번 콘셉트 사진에서 휘브 멤버들은 누아르 무드를 품은 비범한 아우라를 풍겼다. 거친 질감의 레더 스타일링을 소화한 휘브는 빛과 그림자의 대비를 살린 자유로운 구도와 개성 짙은 표정 연기로 날 선 분위기를 자아냈다. 래커가 칠해진 유리 너머 강렬한 눈빛을 보내는 연출은 한 편의 누아르 영화를 보는 것 같은 몰입을 선사한다. 컷마다 압도적인 카리스마와 유니크한 에너지가 교차하며 휘브만의 대담한 자신감을 각인시킨다.
‘ROCK THE NATION’은 휘브의 거침없는 질주 본능을 응축한 앨범으로, 멤버 하승, 김준민, 이정이 각 트랙의 작사와 작곡에 고루 참여해 팀만의 색채를 녹였다. 휘브는 웅장한 스케일감의 티저 콘텐츠를 연달아 오픈하며 컴백 열기를 뜨겁게 달구고 있다.
휘브는 폭발적인 퍼포먼스를 전면에 내세운 동명의 타이틀곡 ‘ROCK THE NATION’으로 팀의 뚜렷한 정체성을 보여준다. 앞서 ‘BANG! (뱅!)’과 ‘DIZZY (디지)’, ‘KICK IT (킥 잇)’, ‘배로 (Rush of Joy)’, ‘BANG OUT (뱅 아웃)’ 등 전작 활동에서는 카리스마의 블랙&화이트, 청량의 블루, 시크&펑키의 퍼플, 강렬&유니크의 마젠타를 키 컬러로 내세워 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증해왔다. 7인조로 본격적인 새 챕터를 여는 휘브는 더욱 견고해진 시너지로 글로벌 팬심을 뒤흔들 전망이다.
휘브의 미니 1집 ‘ROCK THE NATION’은 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
