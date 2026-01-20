“엑소라서 자랑스럽고 행복해”…정규 8집 쇼케이스 성료

엑소는 지난 19일 서울 경희대학교 평화의전당에서 열린 정규 8집 ‘리버스’(REVERXE) 발매 기념 쇼케이스로 팬들과 함께 컴백을 축하하는 시간을 가졌다.
이날 엑소는 ‘SMP 스타일’ 퍼포먼스가 돋보이는 타이틀 곡 ‘크라운’(Crown) 무대를 최초 공개함은 물론, 감성 윈터송으로 사랑을 받는 수록곡 ‘아임 홈I’m Home) 무대도 선보였다. 또 앨범 소개와 작작업 비하인드 뿐만로의 서로의 몸이 ‘리버스’되는 경우에 대한 유쾌한 토크도 펼쳐 현장 분위기를 끌어올렸다.
멤버들은 “오늘을 기다렸다”는 오프닝 멘트와 함께 등장, 타이틀 곡 ‘크라운’에 대해 “심사숙고해서 정한 곡이라 더 의미 있다”며 “엑소 그 자체인 곡이고, 결국 엑소엘이 우리의 크라운”이라고 밝혔다. 이어 “엑소라서 자랑스럽고 행복하다”며 “이제 엑소엘과 즐길 일만 남았으니 좋은 추억 만들어가고 싶다”고 소감을 전했다.
엑소 정규 8집 ‘리버스’는 발매와 동시에 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, ‘더블 플래티넘’ 인증(판매액 200만 위안 초과), 전체 및 한국 뮤직비디오 차트 1위, 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위부터 9위까지 줄 세우기, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 점령했다.
더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 35개 지역 1위(미국, 브라질, 칠레, 온두라스, 인도네시아, 일본, 카자흐스탄, 라오스, 말레이시아, 멕시코, 오만, 파라과이, 페루, 필리핀, 카타르, 러시아, 사우디아라비아, 싱가포르, 스리랑카, 대만, 태국, 아랍에미리트, 베트남, 벨라루스, 홍콩, 인도, 라트비아, 튀르키예, 엘살바도르, 핀란드, 브루나이, 콜롬비아, 아제르바이잔, 이집트, 볼리비아) 및 48개 지역 톱10에 올랐으며, 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위 및 AWA 실시간 급상승 차트 1위, 국내 주요 음반 차트인 한터차트 일간 1위를 차지하는 등 글로벌한 인기를 얻고 있다.
한편 엑소는 오는 22일 엠넷 ‘엠카운트다운’, 23일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’, 24일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 25일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 방송에 출연해 타이틀 곡 ‘크라운’ 무대를 선보인다.
