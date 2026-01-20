킥플립, 오늘(20일) 데뷔 1주년 신곡 발매

신인 그룹 킥플립(KickFlip)이 오늘(20일) 새 디지털 싱글 ‘From KickFlip, To WeFlip’(프롬 킥플립, 투 위플립)을 발매한다.
킥플립은 지난 1월 17일~18일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회에 걸친 첫 팬 콘서트 ‘2026 KickFlip FAN-CON 〈From KickFlip, To WeFlip〉’을 개최했다. 2025년 데뷔 첫해에 탄탄한 실력을 뽐내며 ‘K팝 슈퍼 루키’로서 자리매김하기까지 큰 응원 보내준 팬들과 만나 특별한 추억을 쌓았고 특히 신곡 2곡을 최초 공개해 팬심을 뜨겁게 달궜다.
그리고 20일, 데뷔 1주년 팬 콘서트에서 첫 선보인 ‘Hyper Slide (Sung by 계훈, 동화, 민제, 케이주)’(하이퍼 슬라이드), ‘Good Night (Sung by 주왕, 동현)’(굿 나잇) 2곡이 수록된 새 디지털 싱글 ‘From KickFlip, To WeFlip’을 정식 발매한다.
이번 싱글은 그룹 특유의 활기찬 에너지와 감미로운 보컬을 모두 만나볼 수 있는 작품으로 멤버들이 곡 작업에 직접 참여했다.
‘Hyper Slide (Sung by 계훈, 동화, 민제, 케이주)’는 킥플립 계훈, 동화, 민제, 케이주 네 멤버의 개성과 에너지가 집약됐다. 드럼과 베이스 리듬을 기반으로 디지코어 사운드, 하이퍼 이모 감성을 결합한 댄스 곡이다. 계훈이 작사, 작곡에 참여했고 민제도 작사에 손을 더해 진정성을 녹여냈다. 스케이트보드를 타고 내리막을 내려가기 직전의 순간에 비유한 노랫말로 “불안과 망설임을 넘어 서로를 믿고 함께 나아가자”는 메시지를 전한다. 위플립에게 변함없는 굳은 믿음과 더불어 앞으로의 희망과 의지를 안긴다.
‘Good Night (Sung by 주왕, 동현)’은 주왕, 동현 두 멤버의 감정 표현력과 보컬 역량이 집중된 팝 발라드 트랙이다. 피아노 사운드를 중심으로 잔잔하게 시작해 점차 확장되는 편곡으로 다이내믹 매력을 구현했다. 후렴구에서 감정의 정점을 찍으며 하이라이트를 장식한다. 하루의 끝에서 서로에게 건네는 인사말 “Good Night”이 앞으로도 평생 계속되기를, 늘 변함없이 곁에 함께하겠다는 진심을 노래한다. 주왕, 동현이 모두 작사 크레디트에 이름을 올렸고 주왕은 ‘Good Night (Sung by 주왕, 동현)’을 통해 처음 작사에 임했다.
데뷔 1주년을 맞아 팬들에게 음악 선물을 건넨 킥플립은 1월 17일~18일 서울 공연 열기를 몰아 24일 부산, 31일 광주, 2월 21일 청주, 28일 대구까지 전국 5개 도시에서 총 12회 공연 규모의 팬 콘서트 전국 투어를 전개한다.
킥플립 새 디지털 싱글 ‘From KickFlip, To WeFlip’은 1월 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상 가능하다.
