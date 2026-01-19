뉴비트, 데뷔 첫 단독 콘서트 성료…미발매곡 무대까지

뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 18일 예스24 원더로크홀에서 첫 번째 단독 콘서트 ‘Drop the NEWBEAT’(드랍 더 뉴비트)를 열었다. 이번 공연은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록하며 개최 전부터 뜨거운 관심을 모았다.
이날 뉴비트는 정규 1집 타이틀곡 ‘Flip the Coin’(플립 더 코인)으로 화려한 포문을 열었다. 이어 ‘HICCUPS’(히컵스), ‘LOUD’(라우드), ‘Unbelievable’(언빌리버블), ‘Look So Good’(룩 소 굿) 등 에너지 넘치는 무대를 잇따라 선보이며 현장 열기를 뜨겁게 달궜다.
특히 뉴비트는 공연 내내 객석을 종횡무진 누비며 팬들과 가까이서 눈을 맞추는 등 남다른 팬 사랑과 소통 능력을 뽐냈다. 또 팬들이 직접 투표로 선정한 커버곡 메들리 섹션에서 라이즈의 ‘Siren’(사이렌), ‘Memories’(메모리즈), 에이티즈의 ‘미친 폼’과 ‘BOUNCY’(바운시), 더보이즈의 ‘THRILL RIDE’(스릴 라이드) 등을 자신들만의 색깔로 재해석해 ‘폼 미친’ 퍼포먼스를 선사했다.
무엇보다 미발매 신곡 무대를 대거 공개하며 팬들에게 잊지 못할 선물을 안겼다. 박민석·홍민성·전여여정·최서현이 참여한 유닛곡 ‘TIC TOC’(틱톡)을 시작으로 김태양·조윤후·김리우의 감성적인 ‘Someone Like You’(썸원 라이크 유), 전여여정과 최서현의 힙한 매력이 돋보인 ‘KICK&SNARE’(킥 앤 스네어)까지 다채로운 유닛 무대가 펼쳐졌다. 공연 막바지에는 또 다른 신곡 ‘데리러 갈게’를 깜짝 선보이며 향후 활동에 대한 기대감을 높였다.
멤버 개개인의 역량이 돋보이는 특별한 스테이지도 이어졌다. 전여여정은 솔로곡 ‘Wonder’(원더) 무대로 독보적인 음색을 뽐냈으며, 박민석·홍민성·전여여정·김태양은 ‘Beautiful Things’(뷰티풀 띵스) 커버 무대를 통해 완벽한 보컬 합을 증명했다. 또한 공식 SNS 채널을 통해 앙코르 무대를 실시간 생중계하며 공연장에 오지 못한 글로벌 팬들과도 생생한 현장감을 공유했다.
공연 말미에는 예상치 못한 서프라이즈 영상이 공개돼 장내를 감동으로 물들였다. 마무리 인사 도중 상영된 영상에는 멤버들의 데뷔 전 오디션 당시 풋풋한 모습과 부모님들의 진심 어린 손 편지가 담겨 멤버 전원이 눈물을 쏟아냈다. 뉴비트는 “꿈에 그리던 첫 콘서트를 팬들과 함께해 행복하다. 앞으로도 계속해서 성장하는 팀이 되겠다”라고 벅찬 소감을 전했다.
첫 단독 콘서트를 성황리에 마친 뉴비트는 최근 미니 1집 타이틀곡 ‘Look So Good’으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 1위 및 유튜브 뮤직 TOP 100 진입 등 유의미한 성과를 거뒀다. 이들은 신인상 수상의 기세를 몰아 ‘월드와이드’ 행보를 가속화할 예정이다.
