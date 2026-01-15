“절박해서 언행 더 과해져” ‘흑백요리사2’ 요리괴물, 준우승 후 사과

‘흑백요리사2’ 요리괴물 이하성이 경연에서 보여준 언행이 다소 과했다면서, 시청자들에게 사과했다.
이하성은 14일 넷플릭스 유튜브 채널에 공개된 영상을 통해 “지금 뉴욕에서 레스토랑 오픈을 준비하고 있어서 직접 만나지 못하고 인터뷰 영상으로 인사드리게 됐다”라고 했다.
뉴욕에서도 알아보는 사람이 있다고. 요리괴물은 “알아봐 주시는 분도 꽤 있다, 길 지나가면 사진 찍어달라고 하시는 분도 있고 어릴 때 연락 안 되던 친구들이 연락이 온다”라며 웃었다.
그는 ‘흑백요리사2’ 출전에 대해 “일적으로 잘 풀리지 않을 때였는데 시즌1에 출연한 김태성 셰프가 친한 사이인데 ‘여기 나가봐라, 자신감을 얻는 계기가 됐으면 좋겠다’고 추천해 줘서 나갔다”라고 말했다.
요리괴물은 칼마카세와 가장 최근 연락했다면서 “경연 중에 저희가 대립구도로 있었다는 느낌은 없어서 ‘우리가 그랬나?’ 그런 이야기도 하고 재미있게 촬영했다는 이야기를 나눴다”라고 했다.
그는 경연을 돌아보면서 “내가 만든 음식은 지금 생각하면 너무 부끄럽다”라면서 “ 후덕죽 셰프님과 둘이 남았을 때 촬영이 정말 길었다, 해야 하는 요리 가짓수도 많았다, 제 연배보다 훨씬 더 많은 분이고 경력도 어마어마한 분이다, 촬영도 고된데 그런 내색 하나 없이 30분마다 멋진 요리 해주시는 모습이 정말 존경스러웠다, 나도 셰프님 연세가 됐을 때 그랬으면 좋겠다고 바랐다”라고 했다.
또 송훈 셰프와 일대일 대결을 펼치기에 앞서 “(송훈보다) 내가 더 낫다고 하더라”고 말한 것에 대해 “송훈 셰프에게 선택받아야 해서 강하게 이야기했다, 직후에 ‘제가 말을 좀 세게 했습니다’라고 하니까 웃으면서 ‘잘했다, 재미있게 해보자’고 넘어가 주셨다”라고 했다.
요리괴물은 “‘흑백요리사2’를 촬영하면서 절박하고 간절했다, 그동안 운이 좋아서 좋은 식당들에서 일할 수 있었다, 큰 어려움 없이 레스토랑 오픈을 할 수 있다고 생각했는데 그러지 않더라”며 “이 촬영에서도 좋은 성적을 거두지 못하면 지금까지 한 게 물거품일 수도 있겠다는 생각이 들어서 언행이 세게 표현이 된 것 같다”라고 했다.
이어 “그로 인해서 많은 분에게 불편함을 드린 것 같다, 저 혼자 그렇게 한 것인데 프로그램에서 많은 노고를 한 제작진에도 폐가 되는 느낌이라 죄송하고 보는 시청자분들에게 불편함을 드려서 죄송하다”라며 “저는 주방에서 요리하는 모습으로 남는 요리사일 것이다, 뉴욕에 오시면 식사하러 와주시면 감사하겠다”라고 덧붙였다.
이하성은 ‘흑백요리사2’에 ‘요리괴물’ 닉네임을 달고 흑수저 요리사로 출전했다. 창의성 넘치는 아이디어와 섬세한 실력으로 경연 초반부터 주목받은 참가자다. 그러나 단체전에서 팀원들을 나무라는 듯한 말을 한 장면, 송훈에게 ‘내가 더 낫더라’고 말한 장면에서 많은 시청자들의 비판이 나오기도 했다. 준우승자가 되어 모든 경연을 마친 그는 시청자와 제작진에게 사과하며 ‘흑백요리사2’ 여정을 마무리 지었다.
