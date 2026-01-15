지드래곤, 올해도 열일…‘K-SPARK’ 헤드라이너 확정

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 다시 한번 독보적인 글로벌 아이콘으로서의 위상을 증명한다.
G-DRAGON은 오는 31일(현지 시간) 말레이시아 독립의 상징이자 역사적 랜드마크인 스타디움 메르데카(Stadium Merdeka)에서 개최되는 메가 K-POP 뮤직 페스티벌 ‘K-SPARK in Malaysia 2026’에 메인 헤드라이너로 출연한다.
‘K-SPARK Malaysia 2026’의 핵심 슬로건인 ‘The spark turns into a wildfire’는 작은 불꽃에서 시작해 전 세계를 뒤흔드는 거대한 흐름을 만든 G-DRAGON의 음악적 행보와 맞닿아 있다. 주최 측은 그를 독보적인 아티스트로 명명하며, 이번 페스티벌의 완성도를 높이는 핵심 인물로 강조했다.
이번 공연은 G-DRAGON이 ‘K-SPARK’ 3회 연속 메인 아티스트로 참여한다는 점에서 의미가 크다. 이는 그가 단순한 출연진을 넘어 공연 브랜드 자체를 견인하는 상징적 존재임을 다시 한번 각인시키는 결과다. 더욱이 지난해 월드투어 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]’ 이후 약 6개월 만에 성사된 말레이시아 재방문 소식에 현지 팬들의 폭발적인 환호가 이어지고 있다.
이미 G-DRAGON은 앞선 공연들을 통해 아시아 전역을 ‘GD 신드롬’으로 물들인 바 있다. 태국 방콕 공연 당시 전석 매진과 SNS 실시간 트렌드 1위를 기록하며 폭발적인 화제성을 입증했다. 베트남 공연에서는 갑작스러운 폭우 속에서도 빛난 ‘Wet GD’의 완벽한 무대가 관객들을 매료시켰으며, 이에 현지 주요 매체들은 ‘베트남 공연 역사상 가장 뜨거운 밤’이라고 보도하며 극찬을 쏟아냈다. 이에 말레이시아 쿠알라룸푸르에서는 또 어떤 무대를 보여줄지, 독보적인 카리스마와 압도적인 무대 장악력으로 현지를 열광하게 만들 G-DRAGON에 기대가 고조된다.
‘K-SPARK in Malaysia 2026’의 티켓 예매 및 상세 정보는 Klook 공식 채널을 통해 확인할 수 있다. 무엇보다 G-DRAGON은 이번 ‘K-SPARK’에 앞서 오는 22일(현지 시간) 파리 라 데팡스 아레나(La Défense Arena)에서 개최되는 프랑스 대표 자선 행사 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’(Le Gala des Pieces jaunes)’에 한국 아티스트로서는 최초로 2년 연속 초청 받아 무대 글로벌 영향력을 다시 한번 느끼게 했다.
G-DRAGON은 글로벌 무대에 이어 오는 2월 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’를 개최하고 팬들과 만난다. 티켓 예매는 오는 1월 21일(수) 오후 8시 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 진행되며, 비스테이지(b.stage) 회원 한정(FAM ONLY)으로 오픈된다. 티켓 예매 방법 및 상세 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.
